Moto G9 Plus India Launch: Moto G9 Plus को जल्द भारत में लॉन्च किया जा सकता है. दरअसल, इस स्मार्टफोन को इंडियन सर्टिफिकेशन साइट BIS (ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स) पर देखा गया है. इससे संकेत मिलते हैं कि मोटोरोला का यह फोन जल्द इंडियन मार्केट में एंट्री करेगा. Moto G9 Plus को ब्राजील में पहले ही लॉन्च किया जा चुका है.

MySmartPrice ने Moto G9 Plus को BIS सर्टिफिकेशन साइट पर देखा है. यह फोन मॉडल नंबर XT2083-7 और XT2087-3 नाम से लिस्ट किया गया है. अभी Moto G9 Plus की लॉन्च डेट सामने नहीं आई है, लेकिन इसे Moto G9 Power के साथ बाजार में उतारे जाने की उम्मीद है.

कितनी होगी कीमत?

Moto G9 Power को 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ ब्राजील में 2,249 BRL (ब्राजील की करेंसी), यानी 31 हजार रुपये में लॉन्च किया गया था. भारत में भी यह फोन लगभग इसी कीमत में आ सकता है. ब्राजील में यह रोज गोल्ड और ब्लू इंडिगो कलर ऑप्शन में आता है.

Moto G9 Plus की खूबियां

Moto G9 Plus में 6.8 इंच HD+ Max Vision डिस्प्ले दिया गया है. फोन में 2.2GHz क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर, 4 जीबी रैम और 128 जीबी इंटरनल स्टोरेज हैं. यह ऐंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है.

मोटोरोला के इस स्मार्टफोन में क्वॉड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. इनमें 64 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर के अलावा 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड, 2 मेगापिक्सल मैक्रो और 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर शामिल हैं. फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है.

Moto G9 Plus में 5000mAh बैटरी है, जो 30 वाट टर्बोपावर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है. फिंगरप्रिंट सेंसर फोन की साइड में दिया गया है.