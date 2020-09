Moto G9 Plus launch: Motorola ने एक नया स्‍मार्टफोन Moto G9 Plus लॉन्‍च किया है. इस स्‍मार्टफोन को अभी ग्‍लोबल मार्केट्स में पेश किया गया है. Moto G9 Plus हाल में इंडियन मार्केट में लॉन्‍च हुए Moto G9 का प्रीमियम वेरियंट है. Moto G9 Plus में क्‍वालकॉम स्‍नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर, 128 जीबी स्‍टोरेज और 5000mAh बैटरी जैसी खूबियांं हैं. Also Read - Moto G9 Plus स्‍मार्टफोन की कीमत लॉन्‍च से पहले लीक, स्‍पेसिफिकेशन्‍स का भी खुलासा

Moto G9 Plus price (मोटो जी9 प्‍लस की कीमत)

मोटो जी9 को ब्राजील में लॉन्‍च किया गया है. इसकी कीमत 2.249,10 BRL (ब्राजील की करेंसी) है. इंडियन करेंसी में यह कीमत करीब 31 हजार रुपये है. यह दाम फोन के 4 जीबी रैम और 128 जीबी स्‍टोरेज वेरियंट का है. फोन रोज गोल्ड और ब्लू इंडिगो कलर में पेश किया गया है. मोटो जी 9 प्लस भारत में लॉन्च होगा या नहीं, इसे लेकर अभी कंपनी ने कोई घोषणा नहीं की है. Also Read - Moto E7 Plus भारत में 24 अगस्‍त को हो सकता है लॉन्‍च, जानें खास बातें

Moto G9 Plus specifications (मोटो जी9 के स्‍पेसिफिकेशन्‍स)

Moto G9 Plus ऐंड्रॉयड 10 पर चलता है. फोन में 2.2GHz क्‍वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर दिया गया है. इसमें 6.8 इंच फुल HD+ मैक्स विजन HDR10 सुपर स्क्रीन डिस्प्ले है. 4 जीबी रैम और 128 जीबी इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन के स्‍टोरेज को माइक्रो-एसडी कार्ड से बढ़ाया जा सकता है. Also Read - Motorola One Hyper फोन पॉप-अप सेल्फी कैमरा मैकेनिज्म और एंड्रॉइड 10 के साथ हुआ लॉन्च

मोटो जी9 प्लस में पीछे की तरफ 4 कैमरे हैं. इनमें 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड-ऐंगल सेंसर, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर और 2 मेगापिक्सल का डेप्‍थ सेंसर शामिल हैं. सेल्‍फी और विडियो कॉलिंग के लिए फोन में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है.

मोटोरोला के इस नए फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो 30 वाट टर्बोपावर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है. फिंगरप्रिंट सेंसर फोन की साइड में दिया गया है. इसके अलावा एक्सीलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जायरोस्कोप और एम्बियंट लाइट सेंसर भी फोन में हैं. कनेक्टिविटी के लिए इसमें ब्लूटूथ v5, वाई-फाई 802.11 ac, GPS, USB टाइप-C और 3.5mm ऑडियो जैक जैसे फीचर हैं. फोन का वजन 223 ग्राम है.