पिछले महीने मोटोरोला ने अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन Moto E6 को लॉन्च किया था। अब ऐसा लग रहा है कि कंपनी इस स्मार्टफोन के Plus वर्जन को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। एक Motorola स्मार्टफोन की लाइव तस्वीरें ऑनलाइन देखी गई है, जिसे Moto E6 Plus बताया जा रहा है। खबर है कि स्मार्टफोन Android Pie के साथ आएगा और हैंडसेट में नॉच डिस्प्ले होगी।

तस्वीरों में देखने से यह भी पता चलता है कि स्मार्टफोन ग्लॉसी बैक के साथ आएगा। इसमें एक वर्टिकली सेट किया गया ड्यूल कैमर सेटअप होगा। सिक्योरिटी के लिए इसमें बैक में फिंगरप्रिंट सेंसर शामिल होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि स्मार्टफोन को हाल ही में Geekbench लिस्टिंग में देखा गया था, जहां स्मार्टफोन MediaTek Helio P22 SoC के साथ लिस्ट किया गया था। इसके अलावा लिस्टिंग से पता चला था कि स्मार्टफोन में 2GB रैम होगी। इस जानकारी के अलावा फिलहाल इस स्मार्टफोन के बारे में ज्यादा जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है।

Motorola E6 Plus. With kind regards from AliExpress. pic.twitter.com/RS6kcbz62O

— Roland Quandt (@rquandt) August 24, 2019