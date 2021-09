Motorola ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें जानकारी दी गई है कि कंपनी जल्द ही भारत में नया स्मार्टफोन Motorola Edge 20 Pro लॉन्च करने वाली है. हालांकि, इसकी लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया गया है. लेकिन ई-कॉमर्स साइट Flipkart पर दिए गए हिंट के मुताबिक Motorola भारतीय बाजार में 1 अक्टूबर को नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है. वहीं अब कंपनी ने ट्विटर पर स्पष्ट किया है कि वह Motorola Edge 20 Pro को भारत में लेकर आ रही है.Also Read - 6000mAh बैटरी वाले Samsung के इस स्मार्टफोन पर मिल रहा है धमाकेदार डिस्काउंट, जानें डिटेल

Motorola Edge 20 Pro को लेकर Flipkart पर एक टीजर जारी किया गया है. जिसमें अपकमिंग स्मार्टफोन की लॉन्च डेट के बारे में जानकारी दी गई है. बता दें कि Flipkart अपने यूजर्स के लिए 'Big Billion Days sale' लेकर आ रही है और इस सेल के दौरान कई नए स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं. इस लिस्ट में Motorola का भी नाम शामिल है जो कि 1 अक्टूबर को दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है.

It is time to meet the ultimate pro. Are you ready? We are. Stay tuned to know more! pic.twitter.com/8QEUVhB0ya

— Motorola India (@motorolaindia) September 21, 2021