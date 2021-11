Moto G51 Launched: Motorola ने चीन में आज अपना नया स्मार्टफोन Moto G51 लॉन्च किया है. इस स्मार्टफोन को Qualcomm Snapdragon 480+ प्रोसेसर पर पेश किया गया है (Moto G51 Price in India) और पावर बैकअप के लिए इसमें 5,000mAh की बैटरी मौजूद है. बजट रेंज सेगमेंट में (Motorola Moto G51) लॉन्च किए इस स्मार्टफोन में फोटोग्राफी के लिए ट्रिपल रियर (Budget Smartphone in India) कैमरा सेटअप दिया गया है. (Best Budget Smartphone) यह पंच होल नॉच डिजाइन के साथ आता है. कंपनी ने अभी तक अंतरराष्ट्रीय मार्केट में Moto G51 स्मार्टफोन के लॉन्च को लेकर कोई खुलासा नहीं किया है.Also Read - Instagram Diwali Stickers: इंस्टाग्राम ने दिवाली के मौके पर लॉन्च किए नए स्टिकर, ऐसे करें इस्तेमाल

Moto G51: कीमत और उपलब्धता

Moto G51 को चीन में सिंगल स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया गया है. इसमें 8GB रैम के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज मौजूद है और इसकी कीमत CNY 1,499 यानि करीब 17,500 रुपये है. यह स्मार्टफोन ब्लू और ग्रे कलर वेरिएंट में उपलब्ध होगा. अभी तक इसकी सेल सेल का खुलासा नहीं किया गया है. Also Read - BSNL लेकर आई शानदार दिवाली ऑफर, अब रिचार्ज करने पर मिलेगा 90% डिस्काउंट

Moto G51: स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स

Moto G51 स्मार्टफोन में 6.8 इंच की पंच होल एलसीडी डिस्प्ले दी गई है जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है. यह स्मार्टफोन 2.2GHz Qualcomm Snapdragon 480+ प्रोसेसर पर काम करता है और इसमें 8GB रैम की सुविधा दी गई है. पावर बैकअप के लिए इसमें यूजर्स को फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5,000mAh की बैटरी मिलेगी. साथ ही यह डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट और फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है. Also Read - WhatsApp ने बैन किए 22 लाख से ज्यादा भारतीय यूजर्स के अकाउंट, जानिए क्या है वजह?

फोटोग्राफी के लिए Moto G51 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. इसका मेन सेंसर 50MP का है, जबकि 8MP का सेकेंडरी सेंसर और 2MP का तीसरा सेंसर मौजूद है. फोन में ड्यूल सिम सपोर्ट दिया गया है. कनेक्टिविटी फीचर्स के तौर पर इसमें 5G support, Wi-Fi 5, Bluetooth v5.2, GPS, USB Type-C port और 3.5mm हेडफोन जैक जैसे फीचर्स मौजूद हैं.