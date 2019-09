Motorola ने Moto E6 Plus स्माटफोन को हाल ही में IFA 2019 में लॉन्च किया था। अब ऐसा लग रहा है कि यह डिवाइस जल्द ही भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में अपने कदम रख सकता है। Lenovo के स्वामित्व वाली कंपनी Motorola अपने एक स्मार्टफोन को भारतीय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart पर टीज किया है, जो कि Moto E6 Plus हो सकता है।

Flipkart की मोबाइल ऐप पर Motorola ने अपने अपकमिंग स्मार्टफोन को टीज किया है, जहां कंपनी ने स्मार्टफोन के कुछ फीचर्स की जानकारी दी है। टीजर में दिए गए फीचर्स को देखा जाए तो ये सभी फीचर्स Moto E6 Plus से मेल खाते हैं। कंपनी इसके लिए ##AbNoCompromise (अब नो कॉम्प्रोमाइज) हैशटैग का इस्तेमाल कर रही है।

Zyaada storage, kam price. #AbNoCompromise on storing important files, your favorite movies, music and more, with 64 GB internal storage at an unbeatable price. Stay tuned for something new and exciting! pic.twitter.com/AkD5Lwo1D6

— Motorola India (@motorolaindia) September 9, 2019