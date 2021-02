Motorola Moto E7 Power launched in India: भारतीय बाजार में आज एक और स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया गया है. मोटोरोला द्वारा Moto E7 Power को लॉन्च कर दिया या है. बता दें कि मोटोराला चीनी कंपनी लेनोवो की सब्सिडियरी ब्रांड है. इस फोन की शुरुआती कीमत 7499 रुपये रखी गई है. इस फोन की टक्कर बाजार में Redmi 9i, Poco C3, Realme C3, Realme C12 और कई अन्य हैंडसेट से है. बता दें कि इस फोन की बिक्री ऑनलाइन व बड़े रीटेल स्टोर्स पर होगी. 26 फरवरी को दोपहर 12 बजे से आप इस फोन को खरीद पाएंगे. Also Read - Moto G9 Plus launch: 5000mAh बैटरी वाला Moto G9 Plus हुआ लॉन्‍च, जानें सबकुछ

Motorola Moto E7 Power के फीचर्स और खासियत

मोटोरोला कंपनी द्वारा इस फोन के दो वेरिएंट लॉच किए गए हैं. 2 जीबी रैम और 32 जीबी स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत 7,499 रुपये हैं. वहीं 4 जीबी रैम और 64 जीबी इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 8,299 रुपये हैं. इस फोन में 6.5 इंच एचडी एलसीडी डिसप्ले है. 5000mAh की बैटरी इस फोन की क्षमता को और भी शानदार बनाती है. इस फोन में आपको टाइप सी यूएसबी चार्जिंग केबल मिलेगा. Also Read - Motorola One Hyper फोन पॉप-अप सेल्फी कैमरा मैकेनिज्म और एंड्रॉइड 10 के साथ हुआ लॉन्च

वहीं अगर कैमरे की बात करें तो प्राइमरी कैमरी 13 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का है. सेल्फी कैरमा 5 मेगापिक्सल का है और इसमें एलईडी फ्लैश मौजूद है. यह स्मार्टफोन Android 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है. Google Assistant button और फिंगरप्रिंट रीडर की भी सुविधा दी गई है. यह फोन डस्ट और वाटर रेसिस्टेंस है. बता दें कि यह फोन पूरी तरह मेड इन इंडिया है.