Moto G7 और Moto G7 Plus को June 2019 एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलना शुरू हो गया है। यह अपडेट सिक्योरिटी पैच और कुछ स्टैबिलिटी इंप्रूवमेंट के साथ आती है। न्यू अपडेट Moto G7 में PPO29.114-134 के जरिए दी जा रही है, वहीं Moto G7 Plus में यह अपडेट PPW29.98-111 के जरिए दी जा रही है। Moto G7 series के लिए यहअपडेट चरणबद्ध तरीके से रोलआउट की गई है इसलिए सभी स्मार्टफोन यूनिट्स तक यह अपडेट पहुंचने में कुछ देर लग सकती है। एक बार OTA अपडेट के रेडी होते ही यह अपडेट Moto G7 और Moto G7 Plus यूजर्स को मिल जाएगी। सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए यूजर्स को नोटिफिकेशंस भी मिलेगी। Piunikaweb की रिपोर्ट के मुताबिक यूजर्स फोन की सेटिंग में इसे चेक भी कर सकते हैं।

Motorola ने सबसे पहले Moto G7 सीरीज को ब्राजील में लॉन्च किया था। लेनोवो की स्वामित्व वाली कंपनी मोटोरोला ने भारत में Moto G7 सीरीज को इस साल मार्च में लॉन्च किया था। फ्लिपकार्ट पर यह डिवाइस 16,999 रुपये की कीमत में बेचा जा रहा है। इस फोन में 4जीबी रैम के साथ 64जीबी स्टोरेज दी गई है।

Moto G7 specifications, features

Moto G7 में 6.2-inch LCD display है जिसका रिजॉल्यूशन 2270 x 1080 पिक्सल्स और एस्पेक्ट रेश्यो 19:9 है। फोन के फ्रंट में वॉटरड्रॉप नॉच है। स्मार्टफोन में Qualcomm Snapdragon 632 SoC के साथ 4जीबी रैम और 64जीबी स्टोरेज है। माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए फोन की स्टोरेज को 512GB तक बढ़ाया जा सकता है। Moto G7 में ड्यूल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें पहला सेंसर 12मेगापिक्सल का और दूसरा सेंसर 5मेगापिक्सल का है। फोन में सेल्फी के लिए 8मेगापिक्सल का सेंसर है। इसमें रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ एंड्रॉइड 9 पाई का फीचर दिया गया है। स्मार्टफोन में 3,000mAh बैटरी है।

Moto G7 Plus specifications, features