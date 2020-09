Moto G9 Plus Price: Motorola के नए स्‍मार्टफोन Moto G9 Plus की कीमत और स्‍पेसिफिकेशन्‍स का खुलासा इसकी लॉन्चिंग से पहले हो गया है. Moto G9 Plus स्‍मार्टफोन को मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर Orange Slovensko पर लिस्ट किया गया है. लिस्टिंग से पता चला है कि मोटोरोला के इस नए फोन में 6.8 इंच फुल HD+ डिस्प्ले और 64 मेगापिक्‍सल प्राइमरी कैमरे के साथ क्‍वॉड रियर कैमरा सेटअप मिलेगा. माना जा रहा है कि Moto G9 Plus पिछले महीने लॉन्च हुए Moto G9 का बड़ा वेरियंट होगा.

Moto G9 Plus Price (कीमत)

Orange Slovensko की लिस्टिंग के अनुसार मोटो जी9 प्‍लस की कीमत 235 यूरो, यानी करीब 20,300 रुपये है. इसमें 4 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज है. फोन के स्टोरेज को माइक्रो-एसडी कार्ड से बढ़ाया जा सकता है.

Moto G9 Plus Specifications (ये हो सकते हैं स्‍पेसिफिकेशन्‍स)

Orange Slovensko की लिस्टिग पर फोटो के अनुसार, Motorola Moto G9 Plus के फ्रंट में पंच-होल कैमरा है. यह स्‍मार्टफोन ऐंड्रॉयड 10 पर चलेगा. डिस्प्ले का रिजॉल्‍यूशन 1080×2400 पिक्सल है.

मोटो जी9 प्‍लस में 5000mAh की बैटरी होगी. लिस्टिंग में फोन के प्रोसेसर का खुलासा नहीं हुआ है. वहीं, इससे पहले आईं लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोटो जी9 प्लस में 30 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा.

फोन को पहले भी दूसरी लिस्टिंग पर देखा गया है, लेकिन उनमें से किसी में भी स्‍पेसिफिकेशन्‍स की डीटेल नहीं थी. मोटो जी9 प्‍लस को जल्‍द लॉन्‍च किए जाने की उम्‍मीद है. सबसे पहले इसे यूरोप में, उसके बाद अन्‍य मार्केट्स में उतारा जाएगा.

मोटो जी9 स्मार्टफोन में क्‍या खास?

मोटोरोला ने हाल में इंडियन मार्केट में मोटो जी9 स्मार्टफोन लॉन्च किया है. इसकी कीमत 11,499 रुपये से शुरू होती है. 6.5 इंच एचडी डिस्प्ले वाले इस फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर, 4 जीबी रैम और 64 जीबी स्टोरेज है. मोटो जी9 में 48 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरे के साथ क्‍वाड रियर कैमरा कैमरा सेटअप दिया गया है. फोन के फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का कैमरा है. फोन की बैटरी 5000mAh है.