Motorola इंडियन मार्केट में एक नया स्‍मार्टफोन ला रहा है. कंपनी ने ट्विटर पर इस नए फोन का टीजर विडियो जारी किया है. साथ ही इसे फ्लिपकार्ट पर भी टीज किया गया है. मोटोरोला ने इसकी लॉन्चिंग डेट का खुलासा नहीं किया है, लेकिन फ्लिपकार्ट पर टीजर तस्‍वीर में कहा गया है क‍ि नया फोन 24 अगस्‍त को आएगा. कंपनी ने इस नए फोन के नाम का भी जिक्र नहीं किया है, लेकिन कुछ रिपोर्ट में कहा गया है क‍ि नया फोन Moto E7 Plus हो सकता है. Also Read - Motorola One Hyper फोन पॉप-अप सेल्फी कैमरा मैकेनिज्म और एंड्रॉइड 10 के साथ हुआ लॉन्च

ट्विटर पर शेयर किए गए विडियो में नए फोन के कैमरे और परफॉर्मेंस को हाइलाइट किया गया है. टीजर से संकेत मिलता है क‍ि फोन में मोटोरोला लोगो के साथ रियर फिंगरप्रिंट सेंसर होगा. वॉल्‍यूम और पावर के बटन फोन के साइड में हैं. इसमें USB टाइप-C पोर्ट और स्‍पीकर ग्रिल की भी झलक दिखाई गई है, जो फोन के नीचे की तरफ हैं. Also Read - Flipkart Big Shopping Days: इन टॉप 10 स्मार्टफोन पर मिल रहा 13,000 रुपये तक का डिस्काउंट

फ्लिपकार्ट पर जारी टीजर से साफ है क‍ि मोटोरोला का यह नया स्‍मार्टफोन फ्लिपकार्ट के माध्‍यम से बेचा जाएगा. टीजर में कहा गया है क‍ि फोन 24 अगस्‍त को लॉन्‍च होगा. फोन के आउटलाइन से संकेत मिलते हैं कि यह स्लिम एज के साथ आएगा और राइट साइड में बटन्‍स होंगे. फ्लिपकार्ट ने इसके टीजर में ‘बिग’ का जिक्र किया है, जिससे माना जा रहा है क‍ि फोन की स्‍क्रीन बड़ी होगी.

दूसरी ओर, मोटो ई7 प्‍लस को हाल में कई लीक में देखा गया है. इससे माना जा रहा है क‍ि मोटोरोला का यह नया फोन मोटो ई7 प्‍लस हो सकता है. हालांकि, इसे पूरे दावे के साथ नहीं कहा सकता है. मोटो ई7 प्‍लस की बात करें, तो लीक्‍स में इसे स्‍नैपड्रैगप 450 SoC प्रोसेसर और 48 मेगापिक्‍सल ड्यूल रियर कैमरा सेटअप के साथ देखा गया है.