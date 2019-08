Motorola का अपकमिंग स्मार्टफोन Motorola One Action के लॉन्च से पहले सभी जानकारियां लीक हो गई हैं। मोटोरोला के इस स्मार्टफोन की सारे स्पेसिफिकेशंस अमेजन जर्मनी की वेबसाइट में स्पॉट की गई हैं। ये रिपोर्ट सबसे पहले WinFuture ने प्रकाशित की है। कंपनी ने हाल में ही इस सीरीज का स्मार्टफोन Motorola One Vision स्मार्टफोन लॉन्च किया था। इससे पहले इस स्मार्टफोन का कलर और डिजाइन की जानकारी सामने आ चुकी है। इसके साथ ही अपकमिंग Motorola One Action Google की Android Enterprise Recommended डिवाइस वेबसाइट में लिस्ट हुआ था। हम इससे पहले इस डिवाइस के कई डिजाइन और स्पेसिफिकेशंस (Motorola One Action Specifications) लीक भी देख चुके हैं।

Motorola One Action Specifications

Motorola One Action में 6.3-inch LCD display हो सकता है जिसका रिजॉल्यूशन 2520 x 1080p पिक्सल का है। इस फोन की डिस्प्ले का आस्पेक्ट रेश्यो 21:9 है। फोन में Samsung’s Exynos 9609 processor के साथ Mali G72 GPU होगा, जो कि इससे पहले वन विजन स्मार्टफोन में देखनो को मिला था। Motorola One Action स्मार्टफोन को 3GB/4GB RAM और 2GB/64GB/128GB स्टोरेज कॉम्बिनेशन के साथ उतारा जा सकता है। कंपनी इस फोन को Blue और Gold hues में पेश कर सकती है।

अमेजन की लिस्टिंग के दौरान इस स्मार्टफोन को कैमरा सेटअप से जुड़ी जानकारी भी सामने आई है। इस स्मार्टफोन का प्राइमेरी कैमरा सेटअप इस स्मार्टफोन का प्राइमेरी कैमरा 13-मेगापिक्सल और सेकेंडरी कैमरा सेंसर 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर था। फिलहाल कैमरे का फाइनल सेंसर का रेज्यूलेशन कितना होगा वह सामने नहीं आया है, जिसे कंपनी एक्शन कैम कह रही है जो कि वाइड एंगल लेंस को सपोर्ट करता है। इसके साथ ही इस स्मार्टफोन में कंपनी 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दे सकती है।

मोटोरोला वन एक्शन स्मार्टफोन में 3,500mAh की बैटरी होगी जो कि 15W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है। कनेक्टिविटी के लिए फोन में NFC सपोर्ट के साथ 4G LTE नेटवर्क होगा। ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड वन प्रोग्राम के तहत स्टॉक Android 9 Pie ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आएगा।