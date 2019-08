कई लीक्स आने के बाद और लंबे समय से अफवाहों में रहने के बाद आखिरकार Motorola ने अपना One Action स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने Motorola One Action का ग्लोबल लॉन्च शुक्रवार को किया है। स्मार्टफोन को मौजूदा Motorola One लाइनअप में जोड़ा गया है, जिसमें पहले से Motorola One, Motorola One Power और One Vision शामिल है। लेटेस्ट One Action की खासियत इसमें शामिल स्पेशल सेंसर है, जो एक्शन वीडियोग्राफी के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा इसमें शामिल ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप में 117-डिग्री अल्ट्रा-वाइड एंगल लेंस दिया गया है। यहां हम आपको इस लेटेस्ट स्मार्टफोन की कीमत और स्पेसिफिकेशंस की जानकारी देने जा रहे हैं।

Motorola One Action Price

Motorola One Action को कंपनी ने फिलहाल यूरोपियन देशों में उपलब्ध कराया है। यह स्मार्टफोन ब्राजील समेत मैक्सिको और कुछ अन्य यूरोपियन मार्केट में सेल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। कंपनी ने इसे EUR 259 में लॉन्च किया है और भारतीय कीमत अनुसार यह लगभग 20,500 रुपये होते हैं। फिलहाल इसके भारत में आने की फिक्स तारीख की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि यह स्मार्टफोन 23 अगस्त को भारत में लॉन्च किया जाएगा।

Specifications and Features

इस स्मार्टफोन में कंपनी ने 6.3-इंच की Full HD+ (1080×2520 pixels) की IPS CinemaVision डिस्प्ले दी है, जिसका एक्सपेक्ट रेश्यो 21:9 है। इसके अलावा इसमें Exynos 9609 SoC दिया है, जो एक ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है और Mali G72 MP3 GPU के साथ आता है। इसे सिंगल वेरिएंट में लॉन्च किया गया है, जिसमें 4GB रैम और 128GB स्टोरेज दी गई है। इसकी स्टोरेज को यूजर्स microSD कार्ड के जरिए 512GB तक बढ़ा सकते हैं।

कैमरा की बात करें तो इसमें कंपनी ने ट्रिपल रियर सेटअप दिया है। जैसा की हमने आपको पहले बताया है कि इस सेटअप को स्पेशल तौर पर एक्शन वीडियोग्राफी के लिए तैयार किया गया है। इसमें यूजर्स स्मार्टफोन को वर्टिकली पकड़ कर भी लैंडस्केप में वीडियो शूट कर सकते हैं। कंपनी ने इसमें बेहद अडवांड ‘ Video Stabilisation’ इस्तेमाल किया है, जिससे कैमरा के हिलने पर भी स्मार्टफोन वीडियो को काफी स्टेबल रिकॉर्ड कर सकता है।

इस सेटअप में 12-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा शामिल है, जिसमें f/1.8 अपर्चर वाला लेंस दिया गया है। इसके अलावा इसमें 2-माइक्रॉन पिक्सल साइज और 117 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू (FoV) सपोर्ट करने वाला f/2.2 अपर्चर सेकंड्री लेंस शामिल है और तीसरा 5-मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर शामिल है। सेल्फी के लिए इसमें 12-मेगापिक्सल का 1.25-माइक्रॉन पिक्सल साइज और f/2.0 अपर्चर वाला कैमरा लेंस शामिल है।

कंपनी ने Motorola One Action में 3,500mAh की बैटरी दी है, जो 10W चार्जिंग सपोर्ट करती है। स्मार्टफोन Android 9 Pie OS पर काम करता है और कंपनी का दावा है कि इस स्मार्टफोन को Android Q और Android R अपडेट भी मिलेगी। कनेक्टिविटी की बात करें तो स्मार्टफोन में Dual Sim सपोर्ट, 3.5mm ऑडियो जैक, 4G LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth v5.0, GPS/ A-GPS, NFC और USB Type-C आदि शामिल है।