One Vision को भारत में लॉन्च करने के बाद अब Motorola अपना अगला स्मार्टफोन One Action भी भारत में जल्द लॉन्च कर सकता है। पिछले महीने Lenovo के स्वामित्व वाली कंपनी Motorola का Motorola One Action Google की Android Enterprise Recommended डिवाइस वेबसाइट में लिस्ट हुआ था। हम इससे पहले इस डिवाइस के कई डिजाइन और स्पेसिफिकेशंस लीक भी देख चुके हैं। अब इस डिवाइस के लीक्स आने बढ़ते जा रहे हैं।

लेटेस्ट लीक में एक ट्विटर यूजर Ishan Agarwal ने दावा किया है कि Motorola इस डिवाइस को White और Blue/Green कलर में लॉन्च करेगा। पोस्ट में दिखाई गई तस्वीरें देखने से पता चलता है कि ये प्रैस रेंडर्स है, लेकिन इसका डिजाइन काफी हद तक Motorola One Vision से मिलता है। हालांकि इसमें एक अंतर यह है कि One Action के बैक में एक कैमरा एक्स्ट्रा दिया गया है। One Vision होने का दावा करने वाली इन तस्वीरों में डिवाइस के फ्रंट का डिजाइन भी देखा जा सकता है, जिसमें पंच-होल डिस्प्ले दी गई है।

Motorola One Action Official White and Blue/Green Render! Like this new Triple Camera phone from Motorola? pic.twitter.com/RYdu6FteWE — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) July 31, 2019

अभी तक सामने आई कुछ लीक्स से पता चलता है कि इस स्मार्टफोन में 117-डिग्री फिल्ड व्यू वाला वाइड एंगल सेंसर होगा जो कि इस फोन का एक्शन कैमरा हो सकता है। इसके साथ ही फोन के बैक में Android One का सिग्नेचर मार्क भी होगा।

Motorola One Action specifications (leaked)

Motorola One Action में 6.3-inch LCD display हो सकता है जिसका रिजॉल्यूशन 1080 x 2520 pixels पिक्सल्स का है। फोन में Samsung’s Exynos 9609 processor के साथ Mali G72 GPU होगा। इसमें 3,500mAh की बैटरी हो सकती है। इसके अलावा फोन के बैक में तीन कैमरा होंगे। इसमें मेन सेंसर 12.6-megapixel का होगा। हालांकि बाकी दो सेंसर की डिटेल का अभी तक पता नहीं चल पाया है।

फोन के फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 12.6 मेगापिक्सल का कैमरा है। Motorola One Action को 3GB/4GB RAM और 2GB/64GB/128GB स्टोरेज कॉम्बिनेशन के साथ उतारा जा सकता है। कनेक्टिविटी के लिए फोन में NFC सपोर्ट होगा। कंपनी इस फोन को Blue और Gold hues में पेश कर सकती है। कंपनी One Vision डिवाइस को भारत में 20 जुलाई को लॉन्च कर सकती है। इस फोन को पहले ही ब्राजील में लॉन्च किया जा चुका है।