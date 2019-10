लेनोवो की स्वामित्व वाली कंपनी Motorola अभी तक One-series के तहत कई स्मार्टफोन लॉन्च कर चुकी है। कंपनी ने इस सीरीज में अपना आखिरी स्मार्टफोन One Action को लॉन्च किया था, जो गो प्रो स्टाइल एक्शन कैमरा के साथ आता है। अब रिपोर्ट है कि कंपनी एक और कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जिसे Motorola One Macro के नाम से जाना जाएगा। एक साउदी अरेबियन रिटेल वेबसाइट ने गलती से इस अपकमिंग फोन (via GSMArena) की जानकारी साझा की है। इस लीक रिपोर्ट से स्मार्टफोन के डिजाइन और स्पेसिफिकेशंस की जानकारी मिलती है। हम आपको यहां इसी से संबंधित जानकारी दे रहे हैं।

Motorola One Macro leak detailed

लीक्ड फोटो के मुताबिक स्मार्टफोन को एज टू एज डिस्प्ले के साथ लॉन्च किया जा सकता है जो साइड्स में थिन बेजल्स के साथ आएंगे। फोन में वॉटरड्रॉप स्टाइल नॉच होगा जिसमें सेल्फी कैमरा और दूसरे सेंसर होंगे। फोन के बैक में वर्किल क्वॉड कैमरा सेटअप होगा, जो LED फ्लैश के साथ आएगा। इसके मेन कैमरा में 48मेगापिक्सल का रिजॉल्यूशन होगा। हालांकि यह सेंसर सोनी का होगा या फिर सैमसंग का, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इसके अलावा दूसरा सेंसर अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस का होगा जो 13मेगापिक्सल का होगा। इसके अलावा दो और सेंसर होंगे जो 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर के साथ आखिरी मैक्स लेंस होगा, जो क्लोज अप शॉट्स को लेगा।

Motorola One Macro expected specifications

यह स्मार्टफोन हाल में गीकबेंच पर भी रिवील हुआ था। इससे पता चला था कि स्मार्टफोन में MediaTek Helio P60 SoC और 2जीबी रैम के साथ आएगा। यह स्मार्टफोन दूसरे रैम और स्टोरेज ऑप्शन में भी बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। साफ्टवेयर के लिहाज से यह फोन एंड्रॉइड 9 पाई ओएस पर ऑपरेट होगा। फोन में सिम कार्ड स्लॉट, ब्लूटुथ, 4G LTE के साथ VoLTE और जीपीएस जैसे कनेक्टिविटी ऑप्शंस होंगे।