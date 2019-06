Motorola One Pro Leaks: Motorola स्मार्टफोन मार्केट में बढ़ते कंपिटीशन में वापसी करने के लिए हर कोशिश कर रहा है। हाल ही में कंपनी ने ट्रैंड में चल रहे पंच होल डिस्प्ले डिजाइन के साथ अपना लेटेस्ट Motorola One Vision स्मार्टफोन लॉन्च किया था और अब इस One सीरीज में कंपनी जल्द ही दो नए स्मार्टफोन जोड़ने की तैयारी कर रही है। इनमें से एक स्मार्टफोन One Action है और एक स्मार्टफोन One Pro हो सकता है।

इनमें से One Pro के लीक्स हम ऑनलाइन देख ही रहे हैं। हाल ही में इस स्मार्टफोन का एक लीक सामने आया था , जहां क्वॉड-कोर कैमरा डिजाइन के साथ स्मार्टफोन के कुछ रेंडर्स देखे गए थे। अब लीक्स्टर SlashLeaks द्वारा इस स्मार्टफोन का केस लीक किया गया है, जहां इस स्मार्टफोन का बैक डिजाइन साफ तौर पर दिखाई दे रहा है।

इस डिजाइन की मुख्य हाइलाइट अजीब तरह का क्वॉड कैमरा डिजाइन है। इसके बैक में एक बड़े कैमरा बंप दिया गया है, जिसमें चौकोर स्टाइल में चार कैमरा सेट किए गए हैं और ठीक उसके नीचे एक बड़ा फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है। चारों कैमरो के रिजॉल्यूशन की जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन जैसा कि ज्यादातर सेटअप के साथ होता है, इसमें एक प्राइमरी कैमरा सेंसर होगा जो कि फ्लैगशिप ट्रैंड के हिसाब से 48-मेगापिक्सल का हो सकता है। इसके अलावा इसमें एक वाइड-एंगल कैमरा सेंसर होगा। इसके अलावा तीसरा कैमरा डेप्थ सेंसिंग के लिए होगा और ऐसा माना जा रहा है कि इनमें से एक सेंसर 3x जूम वाला टेलीफोटो लेंस होगा।

इसके अलावा यदि इसके फ्रंट की बात करें तो यहां कोई स्पेशल डिजाइन नहीं दिया गया है। स्मार्टफोन वाटरड्रॉप स्टाइल नॉच के साथ देखा जा सकता है। इसके अलावा नीचे बड़ी बेजल दी गई है। स्मार्टफोन का डिजाइन फ्रंट से काफी हद तक कुछ महीनों पहले लॉन्च हुए Motorola G7 की तरह दिखता है। रेंडर में स्मार्टफोन के टॉप और बॉटम का डिजाइन भी देखा जा सकता है, जहां हैडफोन जैक, USB Type-C पोर्ट, इयरपीस और माइक देखे जा सकते हैं।