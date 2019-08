Motorola One Vision इस साल जून में भारतीय मार्केट में लॉन्च किया गया था। इस स्मार्टफोन की खासियत इसमें शामिल पंच-होल सेल्फी कैमरा है और साथ ही कंपनी ने इसके रियर कैमरा सेटअप में 48-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर दिया है। स्मार्टफोन को केवल एक ही वेरिएंट में पेश किया गया है, जिसमें 4GB रैम और 128GB स्टोरेज शामिल है।

one Vision को लॉन्च के बाद से ही ऑनलाइन मार्केट में बेचा जा रहा है। ग्राहक अब तक इस स्मार्टफोन ऑनलाइन स्टोर Flipkart के जरिए खरीद सकते थे, लेकिन अब कंपनी ने इस स्मार्टफोन को ऑनलाइन बेचने का फैसला किया है। कंपनी ने कंफर्म किया है कि ग्राहक आज यानी 16 अगस्त से इस स्मार्टफोन को ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन रिटेलर्स के जरिए भी खरीद सकते हैं।

Motorola One Vision Price in India and Specifications

One Vision स्मार्टफोन को 19,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया है। इस स्मार्टफोन में 4GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है। कंपनी ने Motorola One Vision को Bronze Gradient और Sapphire Gradient में पेश किया है। Motorola One Vision में 6.3-inch Full HD+ 21:9 डिस्प्ले है। यह कंपनी का एक और डिवाइस है जो न्यू होल पंच डिजाइन के साथ आता है। फोन में इसके अलावा Samsung Exynos 9609 SoC है। कंपनी ने इसमें 4GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज दी है। फोन के बैक में ड्यूल रियर कैमरा सेटअप है। इसमें पहला सेंसर 48-मेगापिक्सल का और दूसरा सेंसर 5मेगापिक्सल का है। फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 25 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है।

स्मार्टफोन के फ्रंट में आपको नाइट विजन मोड मिलता है। स्मार्टफोन एंड्रॉइड पाई पर ऑपरेट होता है और यह एंड्रॉइड वन प्रोग्राम के तहत आता है, जिसके तहत आपको तीन साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट सबसे मिलते रहेंगे। मोटोरोला के वन विजन में 3,500mAh की बैटरी है। इसमें फास्ट चार्जिंग के लिए 15W TurboPower charger है। स्मार्टफोन Android 9 Pie OS out-of-the-box के साथ आता है।