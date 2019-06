Motorola One Vision sale: Motorola One Vision स्मार्टफोन आज पहली बार सेल पर आएगा। आप इस फोन को Flipkart से दोपहर 12 बजे खरीद सकते हैं। Motorola One Vision को पिछले हफ्ते भारतीय मार्केट में लॉन्च किया था। इस फोन की यूएसपी इसमें दिया गया होल पंच सेल्फी कैमरा है। हम आपको यहां स्मार्टफोन की सभी स्पेसिफिकेशंस और ऑफर्स की जानकारी दे रहे हैं।

Motorola One Vision price in India and launch offers

Motorola One Vision को 19,999 रुपये की कीमत में पेश किया गया है। इस स्मार्टफोन में 4जीबी रैम और 128जीबी इंटरनल स्टोरेज दी गई है। कंपनी ने Motorola One Vision को Bronze Gradient और Sapphire Gradient में पेश किया है। हालांकि आज सेल में Sapphire Gradient ही बिक्री के लिए आएगा। Bronze Gradient को आने वाले हफ्तो में बिक्री के लिए पेश किया जाएगा। Motorola One Vision को पहले हफ्ते (June 27 to July 4) की सेल में सभी क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जरिए 6 महीने की नो कॉस्ट EMI के साथ खरीदा जा सकता है। वहीं वोडाफोन आइडिया सब्सक्राइबर्स 3,750 रुपये के कैशबैक के साथ 250GB तक एडिशनल डाटा हासिल कर सकते हैं।

Motorola One Vision: Specifications, features

Motorola One Vision में 6.3-inch Full HD+ 21:9 डिस्प्ले है। यह कंपनी का एक और डिवाइस है जो न्यू होल पंच डिजाइन के साथ आता है। फोन में इसके अलावा Samsung Exynos 9609 SoC है। कंपनी ने इसमें 4जीबी रैम के साथ 128जीबी स्टोरेज दी है। फोन के बैक में ड्यूल रियर कैमरा सेटअप है। इसमें पहला सेंसर 48मेगापिक्सल का और दूसरा सेंसर 5मेगापिक्सल का है। फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 25 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है।

फोन के फ्रंट में आपको नाइट विजन मोड मिलता है। स्मार्टफोन एंड्रॉइड पाई पर ऑपरेट होता है और यह एंड्रॉइड वन प्रोग्राम के तहत आता है, जिसके तहत आपको तीन साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट सबसे मिलते रहेंगे। मोटोरोला के वन विजन में 3,500mAh की बैटरी है। इसमें फास्ट चार्जिंग के लिए 15W TurboPower charger है। कंपनी पहले ही वन विजन को ब्राजील में लॉन्च कर चुकी है। स्मार्टफोन Android 9 Pie OS out-of-the-box के साथ आता है।