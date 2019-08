पिछले कुछ समय से Motorola का एक अपकमिंग स्मार्टफोन One Zoom काफी चर्चा में चल रहा है। स्मार्टफोन को लेकर हम ऑनलाइन कई लीक्स और रेंडर्स देख चुके हैं। खबर है कि स्मार्टफोन क्वॉड रियर कैमरा सेटअप के साथ आएगा। हालांकि अब कई रिपोर्ट्स दावा कर रही है कि यह स्मार्टफोन Motorola One Zoom के बजाय One Pro के नाम से लॉन्च हो सकता है। लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक यह स्मार्टफोन अलग-अलग मार्केट में अलग नाम से पेश किया जाएगा। कुछ मार्केट में यह स्मार्टफोन Motorola One Zoom के नाम से लॉन्च होगा और कुछ मार्केट में यह स्मार्टफोन Motorola One Pro के नाम से लॉन्च किया जाएगा। खबर है कि इनमें केवल सॉफ्टवेयर का अंतर होगा।

टिप्सटर Evan Blass ने ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की है, जो स्मार्टफोन की प्रोमोशनल इमेज लग रही है। इस प्रोमोशनल इमेज में One Zoom की लीक हुए रेंडर्स में देखे गए डिजाइन से मेल खाती तस्वीर दिखाई गई है, लेकिन मॉडल नेम में Motorola One Zoom के बजाए Motorola One Pro का नाम लिखा गया है। Gadget360 की रिपोर्ट में कहा गया है कि नाम में यह अंतर स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर से संबंधित हो सकता है।

एक पिछली रिपोर्ट में दावा किया गया था कि Motorola One Zoom Android फोन नहीं होगा। इसके बजाय स्मार्टफोन Amazon Alexa के साथ आएगा और इसमें कुछ Amazon Apps प्री-इंस्टॉल होगी। माना जा रहा है कि Motorola One Pro मोटोरोला की One सीरीज में आने वाले Android One OS ट्रेडिशन को आगे बढ़ाते हुए Vanilla Android One सॉफ्टवेयर के साथ आएगा।

Motorola One Zoom Expected Price, Specifications

स्मार्टफोन IFA 2019 में लॉन्च किया जा सकता है और खबर है कि कंपनी इसे EUR 400 (लगभग 31,000 रुपये) में लॉन्च कर सकती है। इसमें शामिल क्वॉड-कैमरा सेटअप में 48-मेगापिक्सल का Quad Bayer सेंसर लगा होगा, इसके अलावा इसमें 81mm का टेलीफोटो लेंस, एक अल्ट्रा वाइड-एंगल लेंस और चौथा डेप्थ सेंसर हो सकता है। खबर है कि इसमें शामिल टेलीफोटो लेंस में 3x ऑप्टिकल जूम होगा और पूरा कैमरा सेटअप ड्यूल OIS सपोर्ट के साथ आएगा।

अन्य लीक हुए फीचर्स को देखा जाए तो स्मार्टफोन में Qualcomm Snapdragon 675 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर होगा। इसके अलावा स्मार्टफोन 128GB UFS फास्ट स्टोरेज के साथ आएगा। इसके अलावा इसमें 4GB तक रैम और microSD कार्ड स्लॉट शामिल होगा।