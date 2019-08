Motorola अपना लेटेस्ट स्मार्टफोन One Zoom लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। अभी तक इस स्मार्टफोन के बारे में ज्यादा जानकारी ऑनलाइन मौजूद नहीं थी, लेकिन अब e-commerce दिग्गज Amazon ने इस अपकमिंग स्मार्टफोन Motorola One Zoom की कीमत, स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स की लगभग सभी डिटेल्स गलती से लीक कर दिए है।

Amazon leak (via टिप्सटर Roland Quandt) के मुताबिक, Motorola One Zoom की कीमत €400 (लगभग 24,000 रुपये) होगी। इस कीमत में ग्राहकों को क्वॉड-कैमरा सेटअप मिलेगा। इस सेटअप में 48-मेगापिक्सल का Quad Bayer सेंसर लगा होगा, इसके अलावा इसमें 81mm का टेलीफोटो लेंस, एक अल्ट्रा वाइड-एंगल लेंस और चौथा डेप्थ सेंसर हो सकता है। खबर है कि इसमें शामिल टेलीफोटो लेंस में 3x ऑप्टिकल जूम होगा और पूरा कैमरा सेटअप ड्यूल OIS सपोर्ट के साथ आएगा।

अन्य लीक हुए फीचर्स को देखा जाए तो स्मार्टफोन में Qualcomm Snapdragon 675 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर होगा। इसके अलावा स्मार्टफोन 128GB UFS फास्ट स्टोरेज के साथ आएगा। इसके अलावा इसमें 4GB तक रैम और microSD कार्ड स्लॉट शामिल होगा।

लीक में बताया गया है कि Motorola One Zoom Google के Android One प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होगा। इसके बजाए यह Alexa इंटिग्रेशन के साथ आएगा और इसमें कुछ Amazon कस्टोमाइजेशन भी शामिल होगी। फिलहाल इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है कि Motorola इस अपकमिंग स्मार्टफोन One Zoom को कब लॉन्च करेगी। लेकिन आपको बता दें कि मोटोरोला भारत में 23 अगस्त को One Action लॉन्च करने जा रही है।

अभी तक मिले लीक्स के मुताबिक, Motorola One Action में 6.3-inch LCD डिस्प्ले शामिल हो सकती है, जिसका रिजॉल्यूशन 2520 x 1080p पिक्सल का होगा। इस फोन की डिस्प्ले का आस्पेक्ट रेश्यो 21:9 होगा। फोन में Samsung’s Exynos 9609 processor के साथ Mali G72 GPU शामिल हो सकता है, जो कि इससे पहले One Vision स्मार्टफोन में देखने को मिला था। Motorola One Action स्मार्टफोन को 3GB/4GB RAM और 2GB/64GB/128GB स्टोरेज कॉम्बिनेशन के साथ उतारा जा सकता है।