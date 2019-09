Motorola अपनी “One” सीरीज के तहत एक नया स्मार्टफोन Motorola One Zoom के नाम से जोड़ने वाली है। कंपनी इस हफ्ते बर्लिन में होने वाले IFA 2019 में इस स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाली है। हम इस स्मार्टफोन को लेकर कई लीक्स और रेंडर्स पहले ही देख चुके हैं। अब One Zoom का एक नया लीक सामने आया है, जहां इस स्मार्टफोन को पॉप्युलर बेंचमार्किंग वेबसाइट पर लिस्टेड देखा गया है। इस लिस्टिंग में स्मार्टफोन की कुछ स्पेसिफिकेशंस और बेंचमार्किंग स्कोर का पता चला है।

Motorola One Zoom की Geekbench लिस्टिंग ने कंफर्म (via mysmartprice) किया है कि यह अपकमिंग मिड-रेंज स्मार्टफोन Qualcomm के 11nm प्रोसेस पर बने Snapdragon 675 SoC के साथ आएगा। यह एक ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है। मोटोरोला ने इस स्मार्टफोन को 4GB रैम शामिल की है। इसके अलावा Geekbench लिस्टिंग कंफर्म करती है कि One Zoom स्मार्टफोन Android 9 Pie ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आएगा। माना जा रहा है कि यह स्मार्टफोन Motorola One Vision और One Action के जैसे Android One प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होगा। इसके बजाय स्मार्टफोन Amazon Alexa के साथ आएगा और इसके अलावा इसमें कई बिल्ट-इन Amazon ऐप्स होंगी। Geekbench लिस्टिंग में स्मार्टफोन को सिंगल-कोर टेस्ट में 2381 स्कोर मिला है, वहीं इस स्मार्टफोन ने मल्टि-कोर टेस्ट में 6551 स्कोर हासिल किया है।

Motorola One Zoom leak detailed

अभी तक मिली लीक्स की बात करें तो एक ट्विटर यूजर ने हाल ही में इस स्मार्टफोन की तीन कलर ऑप्शन में फोटो शेयर की थी। तस्वीरों को देखने में पता चलता है कि यह स्मार्टफोन Amazon Alexa, Amazon Music आदि अमेजन ऐप्स के साथ प्री-लोडेड आएगा। फ्रंट से देखने में पता चलता है कि स्मार्टफोन में वाटरड्रॉप स्टाइल नॉच शामिल होगी, जिसमें फ्रंट कैमरा सेट किया होगा। इसके अलावा स्मार्टफोन के बॉटम में मोटी चिन भी देखने को मिलती है।

Motorola One Zoom quad cameras

बैक से देखने में पता चलता है कि इसमें क्वॉड-कैमरा सेटअप होगा। इससे पहले आई लीक्स के जरिए पता चला है कि इस सेटअप में प्राइमरी कैमरा में 48-मेगापिक्सल का Quad Bayer सेंसर शामिल होगा, इसके अलावा इसमें 81mm का टेलीफोटो लेंस, एक अल्ट्रा वाइड-एंगल लेंस और चौथा 5x हाइब्रिड जूम वाला सेंसर होगा। इसके अलावा खबर है कि इसमें शामिल पूरा कैमरा सेटअप ड्यूल OIS सपोर्ट के साथ आएगा। फिलहाल इसके सेल्फी कैमरा के बारे में किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई है।

Expected Price, Specifications

One Zoom में 6.2-इंच FHD+ Super AMOLED पैनल शामिल होगा। इसके अलावा इसमें इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी दिया जाएगा। यह स्मार्टफोन Android One प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया जाएगा। स्मार्टफोन IFA 2019 में लॉन्च किया जाएगा और खबर है कि कंपनी इसे EUR 400 (लगभग 31,000 रुपये) में लॉन्च कर सकती है। अन्य लीक हुए फीचर्स को देखा जाए तो स्मार्टफोन में Qualcomm Snapdragon 675 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर होगा। इसके अलावा स्मार्टफोन 128GB UFS फास्ट स्टोरेज के साथ आएगा। इसके अलावा इसमें 4GB तक रैम और microSD कार्ड स्लॉट शामिल होगा।