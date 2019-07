पिछले कुछ समय से खबर आ रही थी कि Motorola P50 स्मार्टफोन इस साल चीन में होने वाले मोबाइल वर्ल्ड कॉन्ग्रेस (MWC) 2019 में लॉन्च होने वाला है। लेकिन यह खबर गलत साबित हुई क्योंकि Lenovo के VP Chang Cheng ने अपने Weibo अकाउंट में एक पोस्टर रिलीज किया है, जिसमें उन्होंने स्मार्टफोन की कुछ मुख्य स्पेसिफिकेशंस के साथ इस स्मार्टफोन का इस हफ्ते लॉन्च होने की जानकारी दी गई है।

Motorola P50 काफी हद तक हाल ही में लॉन्च हुए Motorola One Vision के जैसा ही है। Motorola ने One Vision को पिछले महीने भारत में लॉन्च किया था। Weibo में पोस्ट किए गए पोस्टर में दी गई स्पेसिफिकेशंस Motorola One Vision की स्पेसिफिकेशंस से मेल खाती है। चीन में दूसरे नाम से लॉन्च करने के पीछे Motorola One Vision का एंड्रॉइड वन सर्टिफाई होना हो सकता है। इसके पीछे की वजह चीन में चल रहे कस्टम एंड्रॉइड रन करने वाले स्मार्टफोन में गूगल सर्विस का प्रतिबंधित है।

Weibo पर शेयर किए गए (via Digit) Motorola P50 के टीजर पोस्टर की बात करें तो इसमें 21:9 का एक्सपेक्ट रेश्यो होगा। इसमें 6.34-इंच की फुल HD+ डिस्प्ले होगी, जो DCI-P3 colour gamut सपोर्ट करेगी। डिस्प्ले में पंच होल होगा, जिसके अंदर 25-मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होगा। इस कैमरा में HDR, Smart Recognition और AI Smart Shoot जैसे फीचर्स होंगे।

इसमें बैक में 3D ग्लास पैनल होगा, जिसमें फिंगरप्रिंट सेंसर होगा। Motorola P50 में ड्यूल कैमरा होगा, जिसमें 48MP का प्राइमरी कैमरा सेंसर होगा। इसके दूसरे सेंसर की जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है। इसमें नाइट मोड और 4K वीडियो शूटिंग जैसे फीचर्स होंगे। इसके साथ ही इसमें Bluetooth 5.0, Dolby Atmos sound, USB-C, hybrid SIM slot और 128GB स्टोरेज होगी। आपको बता दें कि ऊपर बताई गई ये सभी स्पेसिफिकेशंस Motorola One Vision में भी दी गई है।

कंपनी ने फिलहाल इसके प्रोसेसर, रैम और सेकंड्री कैमरा के बारे में जानकारी नहीं दी है। लेकिन यदि यह Motorola One Vision का रीब्रांडेड वर्जन हुआ तो हम जानते हैं कि यह Exynos प्रोसेसर और 5MP के सेकंड्री कैमरा के साथ आ सकता है। इसके अलावा स्मार्टफोन Blue और Brown कलर वेरिएंट्स में लॉन्च किया जाएगा। आपको बता दें कि भारत में Motorola One Vision भी इन दोनों कलर ऑप्शन में पेश किया गया है।