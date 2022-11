'माई फादर इज मिसिंग': अश्लील वीडियो दिखाकर ऐंठ रहे थे पैसे, सेक्सटोर्शन का शिकार पिता हुआ गायब

वैशाली, गाजियाबाद के रहने वाले राकेश जैन 65 साल के हैं और पिछले कुछ दिनों से उनके पास रंगदारी के लिए कॉल्स आ रहीं थीं. पहले तो उनके घर वालों को यह बात समझ नहीं आई कि उनके पास ये कॉल्स क्यों आ रही थीं. लेकिन बाद में यह पता चला कि दरअसल, राकेश जैन को सेक्टोर्शन का शिकार बनाया गया. उनके पास वीडियो कॉल आई. उसे उठाते ही सामने स्क्रीन पर अश्लील वीडियोज दिखने लगे. ये वीडियोज ऐसे होते थे, जिसे कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के सामने तो नहीं देख सकता.

लेकिन राकेश जैन जब तक यह समझ पाते और फोन काटते, स्कैमर्स ने उनका स्क्रीन शॉट ले लिया. इसके बाद उनके पास पैसों के लिए फोन आने लगे. स्कैमर्स ने राकेश जैन से कहा कि उन्हें पैसे देने होंगे, वरना वो फोटोज उनके परिवार को भेज देंगे. राकेश जैन डरे हुए थे और उन्होंने 10000 रुपये ट्रांफर कर दिये.

लेकिन ये कॉल्स यहां खत्म नहीं हुईं. इससे परेशान होकर राकेश जैन ने अपना फोन और अन्य कीमती चीजें छोड़कर कहीं चले गए. राकेश जैन की बेटी निकिता जैन WION में काम करती हैं और उन्होंने Twitter पर लोगों से मदद मांगी. उन्होंने लिखा है, मेरे पिता राकेश जैन 10 नवंबर से मिसिंग हैं. पिछली बार उन्हें दिलशाद गार्डन में दोपहर 3:30 के करीब देखा गया था. पिछले कुछ दिनों से उन्हें एक्टोर्शन कॉल्स आ रहे थे. कृपया इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कुछ पता चले तो जरूर बताएं.