NASA यानि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इस बार एक बेहद ही खास और यूनिक चैलेंज लेकर आई है. जिसमें​ अमेरिकी स्पेस एजेंसी मंगल ग्रह का सिमुलेशन तैयार करने वाले को 70,000 डॉलर यानि 54 लाख इनाम में मिलेंगे. इस चैलेंज को MarsXR नाम दिया गया है और इस चैलेंज के पीछे कंपनी का लक्ष्य स्पेस पैसेंजर को मार्स में हर परिस्थितियों के लिए तैयार करना है.

MarsXR चैलेंज में भाग लेने वाले व्यक्ति को मार्स एक्सप्लोर किया जा चुका 400 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र का एक सिमुलेशन तैयार करना है. जिसके तहत आपको करीब 54 लाख रुपये जीतने का सुनहरा मौका मिलेगा.

Just launched: create VR simulations of Mars exploration to inform @NASA technologies and informatics. This #crowdsourcing challenge will award $70K in prizes to the top entries across 5 scenario categories. Don’t miss out! https://t.co/MpNIsMbDH1 pic.twitter.com/IANihyIwvr

