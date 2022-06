Happy National Best Friends Day 2022 Wishes, Quotes, Whatsapp Stickers: कहते हैं ना ‘हर एक दोस्त जरूरी होता है.’ यह सच बात है कि हर किसी की जिंदगी में कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो कि बेहद ही खास होते हैं. इन दोस्तों के होते हुए आप किसी भी परेशानी का सामना (Whatsapp Stickers) हंसते-हंसते कर सकते हैं. ऐसे में अपनी दोस्ती को सेलिब्रेट करना ना भूलें. इसके लिए फ्रेंडशिप डे (Best Friend Day) के अलावा एक और दिन होता है और वह है ‘National Best Friends Day‘. आज यानि 8 जून को देश में बेस्ट फ्रेंड डे मनाया जाता है तो ऐसे में आप अपने बेस्ट फ्रेंड को व्हाट्सऐप के जरिए एक अंदाज में खास फील करा सकते हैं.Also Read - 1TB स्टोरेज के साथ लॉन्च हुआ Moto G82 5G स्मार्टफोन, जानिए कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

WhatsApp पर ऐसे भेजें National Best Friends Day 2022 Stickers

Step 1- अगर आप भी अलग अंदाज में National Best Friends Day 2022 की शुभकामना देना चाहते हैं तो Stickers भेजना बेहद ही खास होगा. Also Read - अटक-अटक कर चल रहा है आपका स्मार्टफोन, तो चुटकियों में हो जाएगा एकदम फास्ट, जानें ट्रिक

Step 2- इसके लिए सबसे पहले अपना WhatsApp अकाउंट ओपन करें और किसी एक चैट पर जाएं. Also Read - Garena Free Fire Max Redeem Codes 8 June 2022: आज मिल रहे हैं कई जबरदस्त रिवॉर्ड्स, जो चुटकियों में जीताएंगे गेम

Step 3- चैट में दिए गए स्माइली के आइकन पर क्लिक करें. जहां नीचे की ओर आपको स्टिकर्स का विकल्प मिलेगा.

Step 4- स्टिकर्स के विकल्प पर क्लिक करने पर आपके सामने वो स्टिकर्स ओपन होंगे जो आपने पहले डाउनलोड किए हुए हैं. यदि आपने कभी स्टिकर डाउनलोड नहीं किया तो वह पेज खाली नजर आएगा.

Step 5- इसके बाद वहां ‘+’ के बटन पर क्लिक करें और सबसे नीचे मौजूद डिस्कवर स्टिकर ऐप पर पर टैप करें.

Step 6- टैप करते ही आप सीधे गूगल प्ले स्टोर पर पहुंच जाएंगे. जहां सर्च बार में आपको National Best Friends Day 2022 लिखकर सर्च करना है.

Step 7- इसके बाद आपको National Best Friends Day 2022 के कई Stickers विकल्प मिलेंगे. इनमें से किसी भी एक विकल्प का चयन करें.

Step 8- इसके बाद उस ऐप को डाउनलोड व इंस्टॉल करें और इंस्टॉल के बाद ओपन का बटन शो होगा उस पर क्लिक करें.

Step 9- ऐप ओपन होते ही आपको कई सारे पैक नजर आएंगे. इनमें से जिस पैक को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें और ऐड टू व्हाट्सेएप पर जाकर उसे WhatsApp पर ऐड करें.

Step 10- WhatsApp पर ऐड होते ही इस पैक के सभी स्टीकर्स आपको स्टीकर्स के विकल्प पर जाकर शो होने लगेंगे.