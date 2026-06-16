NEET पेपर लीक पर पहली बार बोले Telegram CEO, बैन को लेकर कही ये बड़ी बात

NEET पेपर लीक मामले में टेलीग्राम पर हुई कार्रवाई के बाद CEO पावेल ड्यूरोव का पहली प्रतिक्रिया सामने आई है. इस खबर में जानें विवाद की पूरी कहानी.

Written by: Gargi Santosh
Published: June 16, 2026, 11:20 PM IST
NEET पेपर लीक पर पहली बार बोले Telegram CEO, बैन को लेकर कही ये बड़ी बात
कंपनी मैसेज एडिटिंग सिस्टम में बदलाव पर भी काम कर रही है. (Photo from Al Jazeera)

NEET पेपर लीक मामले में विवाद बढ़ने के बाद देश में टेलीग्राम पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया गया था. अब कंपनी के फाउंडर और CEO पावेल ड्यूरोव का बयान सामने आया है. उन्होंने इस मामले में पहली बार प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कुछ लोगों की गलती की वजह से करोड़ों यूजर्स प्रभावित हो रहे हैं. पावेल का कहना है कि भारत में बड़ी संख्या में लोग रोजमर्रा के काम, पढ़ाई और कम्युनिकेशन के लिए टेलीग्राम का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में प्लेटफॉर्म पर बैन लगा देना सही तरीका नहीं है.

Telegram CEO ने क्या कहा?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट कर ड्यूरोव ने कहा कि भारत में टेलीग्राम का इस्तेमाल करने वाले करोड़ों यूजर्स को इस फैसले का असर झेलना पड़ रहा है, जबकि कार्रवाई उन लोगों पर होनी चाहिए जो गलत गतिविधियों में शामिल थे. उन्होंने यह भी दावा किया कि पिछले कुछ समय में टेलीग्राम ने परीक्षा सामग्री और कथित लीक से जुड़े सैकड़ों चैनलों को हटाने का काम किया है. इसके अलावा, कंपनी मैसेज एडिटिंग सिस्टम में बदलाव पर भी काम कर रही है, ताकि पुरानी तारीख दिखाकर गलत जानकारी फैलाने जैसी घटनाओं को कम किया जा सके.

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CEO ने दूसरे ऐप्स का जिक्र भी किया

पावेल ने आगे यह भी कहा कि किसी एक प्लेटफॉर्म पर रोक लगाने से गलत गतिविधियां पूरी तरह नहीं रुकतीं, बल्कि दूसरे प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो सकती हैं. उनके इस बयान को कई लोग दूसरे मैसेजिंग ऐप्स की ओर इशारा मान रहे हैं. पावेल का कहना था कि तकनीक का गलत इस्तेमाल किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो सकता है. इसलिए समाधान सिर्फ रोक लगाने में नहीं बल्कि सिस्टम को मजबूत करने में है.

सरकार और NTA को क्यों सता रही चिंता

वहीं, परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी NTA का कहना है कि कुछ मामलों में टेलीग्राम के एडिट फीचर का इस्तेमाल कथित तौर पर ऐसे कंटेंट को दिखाने के लिए किया गया, जिससे यह लगे कि परीक्षा सामग्री पहले से उपलब्ध थी. जांच में यह आशंका सामने आई कि पुराने पोस्ट में बदलाव करके उन्हें बाद में शेयर किया गया. इसी वजह से कुछ समय के लिए प्रतिबंध और फीचर कंट्रोल जैसे कदम उठाए गए.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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