Hindi Technology

Netflix ने भारत में बंद की पासवर्ड शेयरिंग, यूजर्स से कहा - घर की मेम्बरशिप घर में रखें

Netflix ने भारत में बंद की पासवर्ड शेयरिंग, यूजर्स से कहा - घर की मेम्बरशिप घर में रखें

अब आप अपने Netflix पासवर्ड को अपने घर के अलावा किसी के साथ साझा नहीं कर सकते, क्योंकि नेटफ्लिक्स ने भारत में पासवर्ड साझा करने की प्रथा को समाप्त कर दिया है.

अगर आप Netflix यूजर हैं और आप अपने Netflix अकाउंट का पासवर्ड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते हैं तो ये खबर आपके लिए है. Netflix ने पासवर्ड शेयरिंंग बंद कर दी है. हालांकि भारत से पहले दूसरे देशों में इसे लागू किया जा चुका है, लेकिन भारत में इसे अभी लागू किया गया है. OTT प्लैटफॉर्म Netflix ने अपने सभी यूजर्स को इससे जुड़ा ईमेल भेजा है और कहा है कि यूजर्स अब अपना अकाउंट सिर्फ घर के सदस्यों के साथ ही शेयर कर सकते हैं. अगर वो अपना पासवर्ड घर के बार किसी और व्यक्ति के साथ शेयर करते हैं तो इसके लिए उन्हें अपना प्रोफाइल एक नये अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा, जिसके लिए उन्हें भुगतान करने की जरूरत पड़ेगी और इसके साथ ही पासवर्ड भी बदलना होगा.

Trending Now

Netflix ने वार्निंग के बिना ही ये कदम उठाया है. हालांकि यूजर्स इसकी पहले से उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि कई देशों में ये पहले से लागू हो चुका है.

Netflix ने ब्लॉग पोस्ट में की ये घोषणा

नेटफ्लिक्स ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि आज से, हम यह उन सदस्यों को ईमेल भेजेंगे जो भारत में अपने घर के बाहर नेटफ्लिक्स पासवर्ड शेयर कर रहे हैं. एक नेटफ्लिक्स अकाउंट एक परिवार ही यूज कर सकता है. एक फैमिली में जितने भी सदस्य हैं, वो नेटफ्लिक्स पासवर्ड को यूज कर सकते हैं, चाहे वो कहीं भी हों – घर पर, चलते-फिरते, छुट्टी पर. वे सभी ट्रांसफर प्रोफाइल और एक्सेस और डिवाइस मैनेज करने जैसी नई सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं.

Netflix ने अपने ब्लॉग पोस्ट में कहा है कि हम मानते हैं कि हमारे मेम्बर्स के पास मनोरंजन के कई विकल्प हैं. यही कारण है कि हम विभिन्न प्रकार की नई फिल्मों और टीवी शो में बड़ा निवेश कर रहे हैं. इसलिए आपकी पसंद, मूड या भाषा कुछ भी हो और आप जिसके साथ भी देख रहे हों, नेटफ्लिक्स पर देखने के लिए हमेशा कुछ न कुछ संतोषजनक होता है.

ब्लॉग पोस्ट में ईमेल की एक झलक भी दी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि Netflix अकाउंट यूजर्स और उनके घरवालों के लिए है. और अगर कोई घर के बाहर उनके Netflix को यूज कर रहा है तो उन्हें प्रोफाइल ट्रांसफर करना होगा और पासवर्ड चेंज करना होगा.

Netflix यूजर्स क्या करें?

यूजर्स, सबसे पहले ये चेक करें, उनका अकाउंट कहां-कहां लॉग्ड इन है. आप security and privacy सेटिंग में ‘Manage access and devices’ में जाकर ये चेक कर सकते हैं.

इसके बाद सभी डिवाइस से साइन आउट कर लें. आप चाहें तो पासवर्ड चेंज कर सकते हैं.

Netflix household अकाउंट कैसे सेट करें

यूजर्स को Netflix household अकाउंट सेटअप करना पड़ेगा, जो बेसिकली टीवी है. अक्सर घरों में Netflix देखने के लिए टीवी यूज होता है. जो लोग घर का एक ही इंटरनेट कनेक्शन यूज करते हैं, ये मान लिया जाता है कि वो घर के सदस्य हैं और ऐसे में उनका TV ऑटोमेटिकली Netflix Household का हिस्सा बन जाता है.

Netflix household सेटअप करने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करें

1. जो TV घर के इंटरनेट कनेक्शन से जुड़ा है, उस पर Netflix अकाउंट में लॉगइन करें.

2. Netflix के मेनू में जाएं और Get Help पर क्लिक करें और अब Netflix Household मैनेज में जाएं.

3. Netflix Household या Update My Netflix Household पर क्लिक करें.

4. अब Send Email या Send Text ऑप्शन पर क्लिक करें. एक वेरिफिकेशन लिंक आपके ईमेल या फोन पर आ जाएगा. ये लिंक 15 मिनट के लिए वैलिड रहता है. इसलिए इसके बाद जल्दी करें. इसमें वेरिफाई का अगर ऑप्शन आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ईमेल और फोन इससे ऐड नहीं है.

5. वेरिफिकेशन लिंक पर क्लिक करते ही This Was Me पर Yes सेलेक्ट करें. इसके बाद Confirm Netflix Household या Update Netflix Household पर क्लिक करें. TV स्क्रीन पर कंफर्मेशन आ जाएगा और एक कंफर्मेशन मेल भी आ जाएगा.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Technology की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

RECOMMENDED STORIES