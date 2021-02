Netflix देखने को शौकीन लोगों के लिए यह खबर बेहद काम की है. क्योंकि OTT प्लैटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने एक बड़ा बदलाव किया है. अब बिना इंटरनेट के भी लोग नेटफ्लिक्स के इस नए फीचर का इस्तेमाल कर आनंद ले सकते हैं. अगर आपके फोन में इंटरनेट नहीं है तब भी आप इस ऐप पर मौजूद फिल्मों और वेबसीरीज को देख सकते हैं. Also Read - Data Leak: 300 करोड़ पासवर्ड हो गए हैं लीक, कहीं आपका भी Gmail अकाउंट तो नहीं, ऐसे करें चेक..

Netflix का नया फीचर Also Read - Vedika Bhandari hot pics in Virgin Suspect on ULLU: वेदिका भंडारी ने की बोल्डनेस की सारी हदें पार, देखिए हॉट तस्वीरें

टेक साइट telecomtalk के मुताबिक OTT Platform Netflix द्वारा हाल ही में Download for you के नए फीचर को लॉन्च किया गया है. इस फीचर की मदद से आप अपने मनपसंद वेबसीरीज, मूवीज को डाउनलोड कर सकते हैं. इन मूवीज और सीरीज को आप ऑफलाइन भी देख सकते हैं. Also Read - virgin suspect on ULLU: विदेशी लड़की से Rape की मिलेगी सजा, कहीं इसमें फंस तो नहीं गया एक बेगुनाह ?

कैसे करता है यह काम

Download for you फीचर नेटफ्लिक्स के आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) पर काम कर ता है. ऐसे में अगर आप किसी वेबसीरीज को देख रहे हैं तो उसके अगले पार्ट को यह खुद ब खुद डाउनलोड कर लेगा. ऐसे में अपकी पसंद को देखते हुए यह मूवीज और वेबसीरीज को डाउनलोड कर लेगा. ऐसे में अगर आपको फोन में इंटरनेट कनेक्शन न भी हो तब भी आप इन फिल्मों और वेबसीरीज का लुत्फ उठा सकते हैं.

ऐसे करें इस्तेमाल

खबर के मुताबिक Netflix में Download for you का इस्तेमाल करना बेहद आसान है. इसके लिए आपको ऐप के डाउनलोड विकल्प में जामना होगा. यहां उस कंटेट को सिलेक्ट करना होगा, जिसे आप डाउनलोड करना चाहते हैं. इसके बाद आपके फोन में मौजूद फ्री स्पेस के आधार पर वेब सीरीज या मूवीज को आप डाउनलोड कर सकती हैं.