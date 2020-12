Netflix StreamFest in india: Netflix StreamFest इस वीकेंड 5-6 दिसंबर को आयोजित होगा. इसके तहत 5 और 6 दिसंबर को इंडियन यूजर्स के लिए Netflix फ्री रहेगा. इसका मतलब जिन्होंने इस पॉप्युलर ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, वे भी इस पर वेब सीरीज, फिल्म समेत अन्य कॉन्टेंट देख सकेंगे. यहां हम आपको बता रहे हैं कि कैसे नेटफ्लिक्स के इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं. Also Read - Netflix Free Weekend: अब फ्री में देखें Netflix, जानें कैसे उठाएं फायदा

नेटफ्लिक्स को फ्री में कैसे देखें? (how to watch free Netflix during Netflix StreamFest)

सबसे पहले ऑफिशियल Netflix.com/StreamFest पर जाएं.

नेटफ्लिक्स मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं.

नेटफ्लिक्स पर पहले से अकाउंट नहीं है तो साइन-अप करना होगा.

Netflix.com/StreamFest पर जाकर रिमाइंडर सेट कर सकते हैं.

स्मार्टफोन, टीवी, iOS डिवाइस, गेमिंग कंसोल आदि पर Netflix को फ्री में एक्सेस कर सकते हैं.

स्ट्रीमफेस्ट के तहत सभी यूजर्स के लिए नेटफ्लिक्स फ्री है, यानी किसी भी तरह के क्रेडिट-डेबिट कार्ड या पेमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी.

नेटफ्लिक्स स्ट्रीमफेस्ट के दौरान एक अकाउंट को सिर्फ एक यूजर ही यूज कर सकता है. दो यूजर एक ही अकाउंट को नहीं यूज कर सकते हैं.

मनोरंजन प्रेमियों के लिए दुनिया भर की सबसे अधिक अनोखी कहानियां

नेटफ्लिक्स इंडिया ने कहा है, ‘नेटफ्लिक्स के जरिए हम भारत में मनोरंजन प्रेमियों के लिए दुनिया भर की सबसे अधिक अनोखी कहानियां लाना चाहते हैं, इसलिए हम स्ट्रीमफेस्ट का आयोजन कर रहे हैं. 5 दिसंबर रात 12 बजे से 6 दिसंबर रात 12 बजे तक नेटफ्लिक्स निशुल्क है.’

नए ग्राहकों पर नजर

अमेरिका के ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स को इंडियन मार्केट में ऐमजॉन प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस हॉटस्टार और जी5 जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स से कड़ी टक्कर मिल रही है. ‘स्ट्रीमफेस्ट’ से नेटफ्लिक्स नए ग्राहकों को लुभाना चाहता है.