Narcos सीरीज कै फैंस के लिए एक खुशखबरी है। यह सीरीज Netflix की ऑरिजल सीरीज में से एक है जो लोगों के बीच काफी पॉप्युलर है। भारत समेत दुनियाभर में इस सीरीज को काफी सराहना मिली थी। अब यह सीरीज एक गेम के तौर पर जल्द ही रिलीज होने वाला है। Kuju द्वारा डेवलप्ड और Curve Digital द्वारा पब्लिश Narcos: Rise of the Cartels, एक टर्न बेस्ड गेम्स हैं। इस न्यू गेम को ‘brutal tactical turn-based strategy game’ के तौर पर बताया गया है। यह शो कोकिन किंग पाब्लो एस्कोबार और DEA के बीच लड़ाई पर आधारित है।

इस गेम को Narcos की पहली सीरीज के तौर पर डिजाइन किया गया है। इसका मतलब है कि हम DEA एजेंटों को स्टीव मर्फी के नेतृत्व में एस्कोबार और कोलम्बिया में मेडेलिन ड्रग कार्टेल में देखेंगे।

प्लेयर्स को Narcos: Rise of the Cartels के कैंपन सेक्शन में दो अलग-अलग ऑप्शन दिखाई देंगे। इस गेम को 2019 के अंत में PS4, Xbox One, Switch और PC के लिए रिलीज किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें और जो फैमिलियर कैरेक्टर होंगे उनमें El Mexicano, Peña और Primo के नाम शामिल हैं। इनमें हर किसी स्पेशल कैरेक्टर की खुद की पावर और एबिलिटीज होंगे जो गेमप्ले को बूस्ट करेंगे।

Narcos का नाम पहले से ही लोगों के बीच पॉप्युलर है इसलिए इस गेम के रिलीज होने के बाद तेजी से यह गेम लोगों के बीच लोकप्रिय हो सकता है। The gameplay of Narcos: Rise of the Cartels में आपको बैकग्राउंड में अच्छे व्यू एंगल देखने को मिल सकते हैं जैसा इसकी सीरीज में भी पहले ही देखा जा चुका है।