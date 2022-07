WhatsApp यूजर्स को कंपनी ने बड़ी खुशखबरी दी है. अब वॉट्सऐप यूजर्स, किसी मैसेज पर रिएक्ट करने के लिए 6 से ज्यादा Reactions दे सकते हैं. वॉट्सऐप ने WhatsApp Reaction में कई इमोजी रिएक्शन को जोड़ दिया है. इसे रोलआउट कर दिया गया है और अब मैसेज पर कोई भी रिएक्शन दे सकते हैं.Also Read - WhatsApp में बनाना चाहते हैं क्विक नोट्स, तो जानें शॉर्टकट तरीका

बता दें कि मई में WhatsApp ने नया Reactions फीचर लॉन्च किया था. इसे यूजर्स द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है. अब अपने यूजर्स को सरप्राइज करते हुए WhatsApp ने इस रिएक्शन में और भी इमोजी को ऐड कर दिये हैं. इससे पहले WhatsApp ने Reaction में सिर्फ 6 ही इमोजी रखे थे. इसमें like, love, laugh, surprise, sad और thanks के ही इमोजी शामिल थे. अब इसमें रोबोट फेस, फ्रेंच फ्राइस, मैन सर्फिंग, सनग्लास स्माइली, 100 पर्सेंट सिम्बल और मुक्का आदि शामिल है.

WhatsApp की पेरेंट कंपनी Meta के सीईओ Mark Zuckerberg ने इसकी जानकारी दी है. इंस्टाग्राम पोस्ट में Mark Zuckerberg ने लिखा है अब हम व्हाट्सऐप पर किसी भी इमोजी को रिएक्शन के रूप में इस्तेमाल करने की क्षमता रोलआउट कर रहे हैं. इसमें कुछ आपके फेवरेट भी शामिल हैं.