Reliance Jio Phone New Offer: रिलायंस जियो (Reliance Jio) ने शुक्रवार को जियोफोन उपभोक्ताओं (Jio Users) के लिए नई पेशकश की. 'नया जियो फोन 2021 ऑफर' (New Jio phone 2021 offer) नाम से जारी इस पेशकश के तहत 1,999 रुपये चुका कर जियो फोन खरीदने (Buy Jio Phone) पर ग्राहक को 2 वर्ष तक की असीमित कॉलिंग (Unlimited Calling) के साथ प्रति माह 2 जीबी डेटा (Unlimited Data) भी मिलेगा.

कंपनी ने शुक्रवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि इसी तरह एक दूसरा प्लान (New Jio phone 2021 offer) 1499 रुपये का है जिसमें ग्राहक को जियोफोन के साथ 1 वर्ष तक की असीमित कॉलिंग के साथ 2 जीबी प्रतिमाह का डेटा मिलेगा. इस पेशकश में मौजूदा जियोफोन ग्राहकों का भी ख्याल रखा गया है और उन्हें एकमुश्त 750 रुपये चुकाने पर एक वर्ष तक 'रिचार्ज के मुक्ति के साथ साथ असीमित कॉलिंग और 2 जीबी प्रतिमाह का डेटा भी मिलेगा. '

कंपनी ने कहा कि ऑफर 1 मार्च (Jio Phone 2021 Offer Date) से पूरे देश में लागू हो जाएगा. Also Read - BSNL Recharge Plan 2021 List: बीएसएनएल लेकर आई सबसे कम कीमत में 1.5 GB का Recharge Plan, वॉइस कॉलिंग और SMS भी फ्री

रिलायंस जियो के निदेशक आकाश अंबानी (Akash Ambani) ने इस अवसर पर कहा कि, ‘‘जब दुनिया 5जी क्रांति की कगार पर खड़ी है. तब भारत में 30 करोड़ लोग 2 जी में फंसे हुए हैं. वे इंटरनेट की बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं. पिछले 4 वर्षों से जियो ने इंटरनेट को सभी तक पहुंचाया है और हर भारतीय को प्रौद्योगिकी का लाभ मिला है. प्रौद्योगिकी अब कुछ चुनिंदा लोगों का विशेषाधिकार नहीं रह गई है. जियोफोन 2021 नई पेशकश उस दिशा में उठाया गया एक और कदम है. जियो में हम इस डिजिटल अंतर को मिटाने का काम जारी रखेंगे.”

जियो ने इस ऑफर को ‘‘2जी मुक्त भारत के लिए बड़ा कदम बताया है.’ जियोफोन रखने वालों की संख्या 10 करोड़ है. जियो की नजर उन 30 करोड़ 2जी उपभोक्ताओं पर है जो फीचर फोन इस्तेमाल करते हैं.

जियो ने कहा है कि देश में 30 करोड़ 2जी उपभोक्ताओं के लिए सेवा की हालत दयनीय बनी हुई है. जहां स्मार्टफोन उपभोक्ताओं को अक्सर कॉलिंग के लिए कोई पैसा नही देना होता वहीं वॉयस कॉलिंग के लिए फीचर फोन उपभोक्ता जो 2जी इस्तेमाल करते हैं उन्हें 1.2 रुपये से 1.5 रुपये प्रति मिनट तक चुकाना पड़ता है. उन्हें कनेक्शन चालू रखने के लिए भी 50 रुपये प्रतिमाह तक चुकाने पड़ते हैं.