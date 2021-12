आजकल यूजर्स के बीच OTT सर्विसेज काफी लोकप्रिय हैं और इनका काफी उपयोग भी किया जाता है. ऐसे में Amazon Prime और Netflix समेत कई OTT प्लेटफॉर्म बाजार में मौजूद हैं और (OTT Apps in India) अब इन्हें टक्कर देने के लिए एक नई सर्विस लॉन्च हुई है. ऑल-रियलिटी टीवी और NBC Universal ने अपनी ऐड-फ्री सब्सक्रिप्शन वीडियो-ऑन-डिमांड (एसवीओडी) स्ट्रीमिंग सर्विस, ‘Hayu‘ को भारत में आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया है. (Amazon Prime Subscription) इसका उपयोग सभी प्रकार के डिवाइस जैसे कि मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, कनेक्टेड टीवी और चुनिंदा कंसोल पर डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर (डीटीसी) पर लॉन्च किया जा सकता है.Also Read - Motorola ने लॉन्च किया जबरदस्त फीचर्स वाला स्मार्टफोन Moto Edge X30, जानिए कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

Hayu में आपको रियलिटी टीवी कंटेंट के 8,000 से अधिक एपिसोड देखने को मिलेंगे. इसमें 'Keeping Up with the Kardashians' भी शामिल है. इसके अलावा आप The Real Housewives, Top Chefs, Million Dollar Listing और Family Karma आदि भी देख सकते हैं. इस ऐप का सब्सक्रिप्शन 3 और 12 महीने के लिए उपलब्ध होगा. यदि आप 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 349 रुपये का भुगतान करना होगा. जबकि 12 महीने के सब्सक्रिप्शन की कीमत 999 रुपये है.

Hayu सर्विस में अंग्रेजी भाषा में अनस्क्रिप्टेड सब-जोनर की विशाल वेरायटी के साथ विस्तृत विकल्प उपलब्ध हैं. इसमें होम एवं डिजाइन, डेटिंग, कुकिंग, फैशन और वास्तविक क्राइम आदि शामिल हैं. सब्सक्राइबर्स को स्पॉइलर्स की फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यूएस के ज्यादातर शोज, यूएस ब्रॉडकास्ट के रूप में Hayu पर उसी दिन उपलब्ध होते हैं.

डायरेक्ट टू कंज्यूमर-ग्लोबल के मैनेजिंग डायरेक्‍टर, हेंड्रिक मैकडरमॉट ने कहा, ‘भारत में रियलिटी टीवी की अपार लोकप्रियता को देखते हुए, हम देश में Hayu को लॉन्च करने के लिए रोमांचित हैं और हम सर्वश्रेष्ठ गैर-स्क्रिप्टेड सामग्री के साथ भारतीय दर्शकों की सेवा करने के लिए तत्पर हैं.’ ‘Hayu पहले से ही 27 अन्य देशों में रियलिटी टीवी के लिये प्रीमियर डेस्टिनेशन है और अब भारत में भी वही शानदार सर्विस देगा.’