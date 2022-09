Truecaller ने अपना नया iOS अपडेट लॉन्च किया है और अपने यूजर एक्सपीरियंस को रीस्ट्रक्चर किया है. जैसा कि Truecaller ने दावा किया है नया आईओएस संस्करण तुलनात्मक रूप से हल्का, अधिक कुशल है और आईफोन 6एस जैसे उपकरणों पर भी तेजी से चलता है.कहा जाता है कि यह एक विस्तारित कॉलर निर्देशिका के साथ उपयोगकर्ता अनुभव को उन्नत करने के लिए उन्नत फिल्टर के साथ आता है. नया अपडेट उपयोगकर्ताओं के लिए कष्टप्रद कॉल करने वालों से बचने के लिए इसे आसान बनाने के लिए भी कहा जाता है क्योंकि यह स्पैम, कॉलर आईडी, सत्यापित व्यवसायों और घोटालों का 10x बेहतर पता लगाने की सुविधा प्रदान करता है. यह वांछित सुरक्षा भी प्रदान करता है और उपयोगकर्ताओं को इसे खोलने के लिए ऐप पर टैप किए बिना नंबर खोजने में सक्षम बनाता है.Also Read - iPhone 14 और iPhone 14 Plus में होगा iPhone 13 Pro जैसा प्रोसेसर? लीक में हुआ ये खुलासा

नए संस्करण में तेजी से नंबर खोज के लिए एक ओवरहाल विजेट भी है और आईफोन यूजर्स को कॉलर आईडी के साथ इमोजी प्रदर्शित करता है. यह आईफोन यूजर्स को कॉलर आईडी के अलावा इमोजी भी दिखाएगा. कंपनी के ट्वीट के मुताबिक, यह नया वर्जन 50 फीसदी तेज और आकार में 50 फीसदी छोटा है. Also Read - Flipkart Big Billion Days Sale 2022: फ्लिपकार्ट पर मिल रही भारी छूट, टीवी पर 80%, लैपटॉप और स्मार्टफोन पर मिलेगा 40% डिस्काउंट

Truecaller Caller ID on iPhone is now 10x better than before. Update your app now to experience 🚨✅📲🔍 #TruecallerForiPhone pic.twitter.com/VVqYXhzX1g

— Truecaller (@Truecaller) September 5, 2022