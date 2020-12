New Year’s Eve 2021 Google Doodle, Google begins 2021 countdown with beautiful doodle massage: सर्च इंजन गूगल ने नए साल की पूर्व संध्या (New Year’s Eve 2020) पर एक खूबसूरत डूडल बनाया है. इस डूडल में गूगल ने इस कोरोना काल में एक खूबसूरत संदेश भी दिया है. डूडल के बीचोंबीच में एक घर की तस्वीर है. इसके अलावा डूडल के सभी लेटर्स को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है. गूगल के इस डूडल के कई मायने निकाले जा रहे हैं. Also Read - PUBG Mobile India Release Date Latest Updates: मार्च से पहले भारत में रिलीज हो सकता है पबजी गेम, गूगल से हांथ मिलाएगी कंपनी!

इसका एक अर्थ यह भी निकाला जा रहा है कि गूगल ने घर की तस्वीर के साथ दुनिया भर के लोगों को यह संदेश दिया है कि वे इस बार न्यू ईयर इव अपने घर में ही मनाएं. जिस तरह से कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा है ऐसे में गूगल का यह संदेश काफी खूबसूरत है.

जैसे ही आप गूगल डूडल पर क्लिक करेंगे ये अगले पेज पर ले जाएगा जहां सेलिब्रेशन का एनिमेशन दिया गया है. साथ ही, आपको New Year's Eve से जुड़े फैक्ट्स, आर्टिकल्स एवं जानकारियां मिलेंगी.

ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि Google ने किसी खास मौके को इस अंदाज में सेलिब्रेट किया है. पिछले करीब दो दशक से अधिक समय से गूगल ऐसा करते आ रहा है. वह हर खास मौके पर डूडल बनाता है. किसी पर्व, त्योहार, खुशी का मौका हो या फिर किसी महान व्यक्ति की जन्म या पुण्य तिथि या फिर कोई ऐतिहासिक घटना गूगल हर मौके पर डूडल बनाता है.