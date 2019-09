Google ने कुछ दिनों पहले एंट्री लेवल के स्मार्टफोन्स के लिए लेटेस्ट Android 10 (Go edition) को पेश किया था। अब नोकिया ब्रांड के फोन बनाने वाली कंपनी HMD Global ने घोषणा की है कि साल 2020 में वह अपने तीन स्मार्टफोन्स को एंड्रॉएड 10 गो एडिशन का अपडेट देगा। HMD Global के सीपीओ Juho Sarvikas ने कंफर्म किया है कि Nokia 1 Plus को 2020 के पहले तिमाही में Android 10 (Go edition) का अपडेट मिलेगा।

इसके साथ ही कंपनी 2020 दूसरी तिमाही में Nokia 1 और Nokia 2.1 को Android 10 (Go edition) का अपडेट मिलेगा। Nokia 1 और Nokia 2.1 को कंपनी ने साल 2018 में लॉन्च किया था। वहीं Nokia 1 Plus को कंपनी ने इस साल की शुरुआत में MWC 2019 में लॉन्च किया था। बता दें कि गूगल ने पिछले साल अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का गो एडिशन उन स्मार्टफोन्स के लिए तैयार किया था जिनमें कम रैम होती है।

Entry level smartphone experience should not be a compromise. #Google proves it with new #Android 10 Go edition offering rich experiences with even better memory mgmt, performance & security. We are working to bring them first on #Nokia smartphones 🙏https://t.co/6K9QaYCY2p pic.twitter.com/5jWHrJPV4q

— Juho Sarvikas (@sarvikas) September 27, 2019