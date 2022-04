Nokia Feature Phone: Nokia ने आज भारतीय यूजर्स को शानदार तोहफा देते हुए एक साथ कई नए डिवाइस बाजार में उतारे हैं. कंपनी ने लो बजट रेंज में Nokia G21 स्मार्टफोन को लॉन्च किया है. (Nokia 105 2022 Price in India) इसके साथ ही दो फीचर फोन भी पेश किए हैं. इसमें Nokia 105 (2022) और Nokia 105 Plus शामिल हैं. दोनों फीचर फोन्स खासियत है कि इन्हें durable exterior के साथ तैयार किया गया है जिसका मतलब है कि यह स्क्रैच प्रूफ है. (Nokia 105 Plus Price in India) यानि फोन की बॉडी पर स्क्रैच से कोई नुकसान नहीं होगा. आइए जानते हैं इन फोन्स की कीमत और फीचर्स के बारे में सबकुछ.Also Read - तीन रियर कैमरे और 90Hz डिस्प्ले के साथ Nokia G21 भारत में लॉन्च, यहां जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

Nokia 105 (2022), Nokia 105 Plus: कीमत और उपलब्धता

Nokia 105 (2022) की बात करें तो यह फीचर फोन Charcoal और Blue कलर वेरिएंट में उपलब्ध होगा. इसकी कीमत मात्र 1,299 रुपये हे. जबकि Nokia 105 Plus को बाजार में 1,399 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया है. यह Charcoal और Red कलर वेरिएंट में उपलब्ध होगा. दोनों ही फीचर फोन को कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के साथ ही रिटेल स्टोर्स और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए सेल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा. इनके साथ यूजर्स को एक साल की रिप्लेसमेंट गारंटी भी मिलेगी.

Nokia 105 (2022), Nokia 105 Plus: स्पेसिफिकेशन्स

ये दोनों ही 2G फीचर फोन हैं और इनमें 1.77 इंच की स्क्रीन दी गई है. ये S30+ ओएस पर काम करते हैं और इनमें चार्जिंग के लिए माइक्रो यूएसबी पोर्ट की सुविधा मिलेगी. इसके अलावा फोन में 3.5mm audio jack दिया गया है. सबसे खास बात है ​कि इन फीचर फोन में लॉन्ग लास्टिंग बैटरी दी गई है, हालांकि, बैटरी क्षमता का खुलासा नहीं किया गया है लेकिन कंपनी का दावा है कि बैटरी को फुल चार्ज होने में 1.5 घंटे का समय लगता है. एक बार चार्ज होने के बाद यह बैटरी 18 दिन का स्टैंडबाय टाइम दे सकती है.