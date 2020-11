Nokia 2.4 price in India: Nokia 2.4 स्मार्टफोन भारतीय बाजार में लॉन्च हो गया है. HMD Global का यह बजट नोकिया फोन वॉटरड्रॉप स्क्रीन और ड्यूल रियर कैमरा सेटअप के साथ आया है. यह काफी हद तक सितंबर में लॉन्च हुए ग्लोबल वेरियंट की तरह है. Nokia 2.4 में 6.5 इंच HD+ डिस्प्ले, 4500mAh बैटरी और MediaTek Helio P22 प्रोसेसर जैसी खूबियां हैं. आइए नोकिया के इस स्मार्टफोन की कीमत और खूबियों के बारे में डीटेल बताते हैं. Also Read - Nokia 2.4, Nokia 3.4 India Launch Date: जल्द आ रहे Nokia 2.4 और Nokia 3.4 स्मार्टफोन्स, जानें कितनी होगी कीमत

Nokia 2.4 price and availability in India (कीमत और उपलब्धता)

Nokia 2.4 की कीमत 10,399 रुपये है. कंपनी की लाइनअप में यह Nokia 2.3 और Nokia 5.3 के बीच पेश किया गया है. फोन डस्क, फॉर्ड, और चारकोल कलर ऑप्शन में आया है. देश भर में इसकी प्री-बुकिंग शुरू हो गई है. हालांकि, अभी इस फोन की सेल डेट नहीं आई है.

Nokia 2.4 specifications (Nokia 2.4 की खूबियां)

Nokia 2.4 में 6.5 इंच HD+ डिस्प्ले दिया गया है. फोन में मीडियाटेक Helio P22 प्रोसेसर, 3GB रैम और 64GB तक इंटरनल स्टोरेज है. नोकिया का यह स्मार्टफोन ऐंड्रॉयड 10 पर काम करता है, जिसे जल्द ऐंड्रॉयड 11 का अपडेट मिलेगा.

कैमरे की बात करें, तो फोन के पीछे की तरफ दो कैमरे मिलते हैं. इनमें 13 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल के सेंसर शामिल हैं. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन के फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है.

Nokia 2.4 स्मार्टफोन में 4500mAh की बैटरी दी गई है, जो स्टैंडर्ड 5 वाट चार्जिंग सपोर्ट करती है. कनेक्टिविटी के लिए फोन में 4G LTE, वाई-फाई 802.11 b/g/n, ब्लूटूथ 5.0, GPS/GLONASS और माइक्रो-USB पोर्ट जैसे फीचर दिए गए हैं. फिंगरप्रिंट सेंसर फोन के पीछे की तरफ दिया गया है.