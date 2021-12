Nokia 2760 Flip 4G: फीचर फोन और स्मार्टफोन की दुनिया में तहलका मचाने के बाद (Feature Phone) अब Nokia फोल्डेबल सेगमेंट में भी एंट्री करने वाली है. कंपनी जल्द ही बाजार में अपना फोल्डेबल फोन Nokia 2760 Flip 4G लॉन्च करने वाली है. (Foldable Phone) इस फोन को लेकर (Cheapest Smartphone in India) अभी तक कई लीक्स व खुलासे सामने आ चुके हैं. वहीं अब इसके डिजाइन का भी खुलासा किया गया है. Nokia 2760 Flip 4G को KaiOS पर पेश किया जाएगा और इसमें 1,450mAh की दमदार बैटरी दी जा सकती है जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि यह बैटरी सिंगल चार्ज में 6.8 घंटे का टॉक टाइम दे सकती है. आइए जानते हैं इस फोल्डेबल फोन में क्या हो सकता है खास?Also Read - Jio vs Airtel vs Vi: ये हैं 28 दिनों की वैलिडिटी वाले बेस्ट 4G प्लान, जिनमें मिलेगा OTT ऐप्स का सब्सक्रिप्शन

Nokia 2760 Flip 4G में मिलेंगे कई शानदार फीचर्स

Nokia 2760 Flip 4G को लेकर Nokia Power User ने हाल ही में एक रिपोर्ट में माध्यम से खुलासा किया है. जिसमें जानकारी दी गई है कि HMD-Global जल्द ही नया डिवाइस बाजार में लेकर आ रही है. इसे Nokia 2760 Flip 4G नाम से लॉन्च किया जाएगा और यह ​वर्टिकल फ्लिपिंग फोन होगा. जो कि दिखने में ट्रेडिशन फ्लिप फोन जैसा नजर आएगा. रिपोर्ट के अनुसार इस फोल्डेबल फोन में यूजर्स को 1,450mAh की बैटरी मिल सकती है. जो कि सिंगल चार्ज में 6.8 घंटे का टॉकटाइम और 13.7 घंटे का स्टैंडबाय टाइम देने में सक्षम होगी.

Nokia 2760 Flip 4G के अन्य फीचर्स की बात करें तो इसकी इंटरनल स्टोरेज का खुलासा नहीं किया गया है. हालांकि, रिपोर्ट में यह जानकारी जरूर दी गई है कि इस फोल्डेबल फोन में माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से 32GB तक का डाटा एक्सपेंड किया जा सकता है. इसके अलावा फोन में यूजर्स को 4G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, मल्टीमीडिया मैसेजिंग, हैंड्सफ्री स्पीकर जैसे फीचर्स मिलेंगे. इसके अलावा फोन में बिल्ट इन MP3 प्लेयर भी दिया जा सकता है और यह KaiOS 3.0 ओएस पर आधारित होगा. हालांकि, कंपनी की ओर से आधिकारिक तौर पर अभी इस फोन की लॉन्च डेट या फीचर्स को लेकर कोई खुलासा नहीं किया गया है.