Nokia 5.2 Leaks : फिलैंड की कंपनी HMD Global जल्द ही भारत Nokia का नया स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। खबरों के मुताबिक कंपनी का नया स्मार्टफोन Nokia 5.2 हो सकता है। नोकिया के इस स्मार्टपोन को Nokia Daredevil device ने कुछ समय पहले लीक किया था। अब इस स्मार्टफोन के बारे में जो लीक सामने आई है वो इसके डिजाइन और कुछ स्पेसिफिकेशन को लेकर सामने आई हैं। रूमर्स की माने इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस Nokia 4.2 और Nokia 5.1 स्मार्टफोन से बेहतर होंगी। इसके साथ ये स्मार्टफोन एक्सपेंसिव सेगमेंट में लॉन्च किया जा सकता है।

नोकिया के अपकमिंग स्मार्टफोन Nokia 5.1 के बारे में जो लेटेस्ट जानकारी सामने आई है वो Nokia Anew नाम से बने ट्विटर हैंडल के जरिए सामने आई है। इस ट्वीट के मुताबिक, HMD Global ने पिछले साल Nokia 4 सीरीज का कोई स्मार्टफोन लॉन्च नहीं किया था। अपकमिंग स्मार्टफोन हाल में लॉन्च किए Nokia 4.2 और पिछले साल लॉन्च किए गए Nokia 5.1 का अपग्रेडेड वर्जन होगा। ट्वीट में बताया है कि ये स्मार्टफोन ZEISS के लेंस, Pureview Display और OZO ऑडियो फीचर्स के साथ महंगी कीमत में लॉन्च हो सकता है।

HMD was planning to add Zeiss, PureDisplay and OZO Audio to Nokia 5.2. So far, everything fits. Therefore, last year's Nokia 5.1 was replaced by the new Nokia 4 – Nokia 5.2 moves to a more expensive segment.#nokia5 #nokiamobile #hmd #nokia #nokia4

— Nokia anew (@nokia_anew) July 5, 2019