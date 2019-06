पिछले कुछ हफ्तों से Nokia के एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर डिस्काउंट मिल रहा है। Nokia 6.1 Plus के प्राइस में हाल में कट देखने को मिला था। इसके साथ Nokia 7.1, और Nokia 8.1 की कीमत में भी कटौती हुई थी। अब Nokia 6.1 Plus इससे भी कम कीमत में मिल रहा है। Amazon India पर Nokia 6.1 Plus और Nokia 5.1 Plus डिस्काउंटेड प्राइस के साथ मिल रहे हैं।

Nokia 6.1 Plus, Nokia 5.1 Plus: Price on Amazon India

Nokia 6.1 Plus के 4GB of RAM और 64GB इंटरनल स्टोरेज को 12,680 रुपये में अमेजन इंडिया से खरीदा जा सकता है। इसकी EMI 597 रुपये से शुरू होती है और आपको नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन भी मिल रहा है। Nokia 5.1 Plus का 6GB RAM वेरिएंट भी सस्ते दाम पर मिल रहा है। आप इसे 12,999 रुपये में खरीद सकते हैं। Nokia 5.1 Plus का 6GB रैम और 64जीबी स्टोरेश इससे पहले 17,499 रुपये में मिल रहा था। 12,999 रुपये की कीमत में मिलने वाला Nokia 5.1 Plus का 6जीबी रैम स्मार्टफोन मार्केट में मौजूद सस्ते स्मार्टफोन में से एक है। इन दोनों स्मार्टफोन के डिस्काउंट प्राइस को सबसे पहले NPU ने स्पॉट किया था।

Nokia 6.1 Plus features, specifications

Nokia 6.1 Plus में 5.8-इंच आईपीएस एलसीडी स्क्रीन दी गई है। इस स्मार्टफोन में क्वॉलकॉम स्नैपड्रैगन 636 SoC के साथ Adreno 509 GPU दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए Nokia 6.1 Plus में ड्यूल कैमरा है, जिसमें 16-मेगापिक्सल और 5-मेगापिक्सल के इमेज सेंसर शामिल हैं। इसके अलावा इसमें एक 16-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेंसर है। बैटरी की बात करें तो इसमें 3,060 एमएएच बैटरी दी गई है।

Nokia 5.1 Plus features, specifications

Nokia 5.1 Plus 5.86-इंच डिस्प्ले दिया गया है। स्मार्टफोन में मीडियटेक Helio P60 चिपसेट के साथ Mali-G72 MP3 GPU शामिल है। डिवाइस में ड्यूल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 13-मेगापिक्सल और 5-मेगापिक्सल का इमेज सेंसर है। फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8-मेगापिक्सल कैमरा शामिल है। Nokia 5.1 Plus स्मार्टफोन Android One ब्रांडेड डिवाइस है। इसके साथ ही डिवाइस में पावर बैकअप के लिए 3,060mAh बैटरी दी गई है। माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए फोन की स्टोरेज को 400GB तक बढ़ाया जा सकता है।