HMD Global का मिड-रेंज स्मार्टफोन Nokia 6.1 Plus Amazon India पर डिस्काउंट पर मिल रहा है। Amazon की लिस्टिंग के मुताबिक, ग्राहक इस स्मार्टफोन के 6GB रैम वेरिएंट को 11,999 रुपये में खरीद सकते हैं। बता दें कि कंपनी ने इस स्मार्टफोन के 6GB रैम वेरिएंट को 20,499 रुपये की रीटेल कीमत में लॉन्च किया था। बाद में इसकी कीमत को घटा कर 18,000 रुपये कर दिया गया था। अब Amazon India ने इस स्मार्टफोन की कीमत को 11,999 रुपये पर लिस्ट कर दिया है, जो कि 41 प्रतिशत का डिस्काउंट होता है। इसके अलावा HDFC बैंक डेबिट कार्ड के जरिए ग्राहक 5 प्रतिशत का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी पा सकते हैं।

इस तरह आप इस स्मार्टफोन को 11,399 रुपये में खरीद सकते हैं। इसके अलावा कंपनी पुराना स्मार्टफोन एक्सचेंज कराने पर 8,100 रुपये तक का एक्सचेंज डिस्काउंट भी दे रही है। कुछ पॉप्युलर बैंक के क्रेडिट कार्ड और Bajaj Finserv EMI कार्ड के जरिए यूजर्स No Cost EMI भी करा सकते हैं। इसके अलावा Amazon Pay ICICI क्रेडिट कार्ड के जरिए भी ग्राहक इस स्मार्टफोन पर No Cost EMI करा सकते हैं। इस डील के साथ Nokia 6.1 Plus 6GB रैम वाले सबसे सस्ते स्मार्टफोन में से एक बन गया है।

Nokia 6.1 Plus को कंपनी ने पिछले साल अगस्त में लॉन्च किया था। अगले महीने होने वाले HMD Global’s IFA 2019 में कंपनी इस स्मार्टफोन का अपग्रेड भी लॉन्च कर सकती है। ऐसे में एक साल पुराना स्मार्टफोन खरीदना समझदारी नहीं लगती है। हालांकि इस स्मार्टफोन की कई अच्छाइयां भी है, जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। Nokia 6.1 Plus की सबसे बड़ी खासियत इसमें शामिल सॉफ्टवेयर है। इस स्मार्टफोन में Android 9 Pie OS है और इसे अपने प्राइस सेगमेंट में शामिल अन्य स्मार्टफोन के मुकाबले Android Q अपडेट भी जल्द मिल सकती है।

इसके अलाव स्मार्टफोन में Nokia 6.1 Plus में 5.8-इंच IPS LCD स्क्रीन दी गई है। इसका स्क्रीन रिजॉल्यूशन 2280 x 1080 पिक्सल और एस्पेक्ट रेश्यो 19:9 है। इस स्मार्टफोन में Qualcomm Snapdragon 636 SoC दिया गया है, जो Adreno 509 GPU के साथ आता है। फोटोग्राफी की बात करें तो Nokia 6.1 Plus एक ड्यूल कैमरा सेटअप से लैस है, जिसमें 16-मेगापिक्सल और 5-मेगापिक्सल सेंसर शामिल हैं। इसके अलावा इसमें एक 16-मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा सेंसर है। बैटरी की बात करें तो इसमें 3,060 एमएएच बैटरी दी गई है।