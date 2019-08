भारत में Nokia 7.1 और Nokia 6.1 Plus की कीमत में कटौती हो गई है। Nokia 7.1 अभी 12999 (4GB) रुपये की कीमत में नोकिया ऑनलाइन स्टोर में बिक्री के लिए उपलब्ध है। वहीं 6.1 Plus सेम स्टोर से 11,999 रुपये की कीमत में खरीदा जा सकता है। इसके अलावा सेम एंड्रॉइड वन डिवाइस को Amazon.in पर इससे भी सस्ती कीमत में खरीदा जा सकता है। बायर्स Nokia 6.1 Plus को Amazon India से 10,989 रुपये (4GB) में खरीद सकते हैं। यह कीमत इसके 6जीबी रैम वेरिएंट की है।

इसके अलावा HMD 5 सितंबर को IFA 2019 में Nokia 6.2 और Nokia 7.2 को लॉन्च करने के लिए तैयार है। ऐसे में स्मार्टफोन की कीमत में कटौती का यह भी एक कारण हो सकता है। हम आपको यहां Nokia 7.1 और Nokia 6.1 Plus के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस की जानकारी दे रहे हैं।

Nokia 7.1 specifications, features

Nokia 7.1 में 5.84-इंच डिस्प्ले दिया गया है, जिसका 2280 x 1080 पिक्सल रिजॉल्यूशन है। इसका 19:9 एस्पेक्ट रेश्यो है। यह डिवाइस octa-core क्वॉलकॉम स्नैपड्रैगन 636 SoC के साथ 3जीबी व 4जीबी रैम और 32जीबी व 64जीबी इंटरनल स्टोरेज से लैस है। Nokia 7.1 में स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से 400GB तक बढ़ा सकते हैं। फोटोग्राफी के लिए फोन में ड्यूल कैमरा दिया गया है, जिसमें 12-मेगापिक्सल और 5-मेगापिक्सल सेंसर है। वहीं, वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए फोन में 8-मेगापिक्सल सेल्फी शूटर दिया गया है।

Nokia 6.1 Plus specifications, features

Nokia 6.1 Plus में 5.8-इंच आईपीएस एलसीडी स्क्रीन दी गई है। इस स्मार्टफोन में क्वॉलकॉम स्नैपड्रैगन 636 SoC के साथ Adreno 509 GPU दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए Nokia 6.1 Plus में ड्यूल कैमरा है, जिसमें 16-मेगापिक्सल और 5-मेगापिक्सल के इमेज सेंसर शामिल हैं। इसके अलावा इसमें एक 16-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेंसर है। बैटरी की बात करें तो इसमें 3,060 एमएएच बैटरी दी गई है।