नोकिया ब्रांड से स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी HMD Global भारत में जल्द ही Nokia 7.2 स्मार्टफोन को लॉन्च कर सकती है। कंपनी ने भारत में अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से आज एक टीजर जारी करते हुए भारत में इसके लॉन्च को कन्फर्म कर दिया है। हालांक कंपनी अपनी इंडिया वेबसाइट में Nokia 7.2 स्मार्टफोन को लिस्ट कर चुकी है। बता दें कि कंपनी IFA 2019 में Nokia 7.2 स्मार्टफोन को पहले ही ग्लोबली लॉन्च कर चुकी है। Nokia 7.2 स्मार्टफोन के साथ कंपनी ने Nokia 6.2 स्मार्टफोन लॉन्च किया था। ऐसे में भारत में भी ये दोनों स्मार्टफोन एक साथ लॉन्च किए जा सकते हैं। भारत में नोकिया 7.2 स्मार्टफोन 20,000 रुपये की प्राइस रेंज (Nokia 7.2 price in India) में लॉन्च किया जा सकता है।

Get ready to see the night in a different light. Stay tuned to #ExploreTheNight pic.twitter.com/6COmsLwwo9

— Nokia Mobile India (@NokiamobileIN) September 17, 2019