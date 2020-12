Nokia C1 Plus Launch: Nokia ब्रैंड के फोन बनाने वाली कंपनी HMD Global ने एक नया एंट्री-लेवल स्मार्टफोन लॉन्च किया है. Nokia C1 Plus नाम से आया यह फोन ऐंड्रॉयड 10 (गो एडिशन) पर काम करता है. इसमें बेसिक स्पेसिफिकेशन्स और 4जी कनेक्टिविटी दी गई है. Nokia C1 Plus 4G को एक वेरियंट और दो कलर ऑप्शन में पेश किया गया है. आइए आपको नोकिया के इस सस्ते फोन के बारे में डीटेल में बताते हैं. Also Read - Nokia C3 बजट स्‍मार्टफोन भारत में जल्द हो सकता है लॉन्‍च, डीटेल लीक

कीमत (Nokia C1 Plus price)

Nokia C1 Plus को अभी यूरोपियन मार्केट में उतारा गया है. फोन 1GB रैम और 16GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आया है. इसकी कीमत 69 यूरो (करीब 6170 रुपये) है. फोन ब्लू और रेड कलर ऑप्शन में पेश किया गया है. रिपोर्ट्स की मानें, तो Nokia C1 Plus को कुछ समय बाद भारतीय बाजार में भी लॉन्च किया जा सकता है.

नोकिया C1 प्लस में क्या खास? (Plus Nokia C1 Plus specifications)

Nokia C1 Plus स्मार्टफोन ऐंड्रॉयड 10 (Go edition) पर काम करता है. इसमें 5.45 इंच HD+ डिस्प्ले दिया गया है. फोन में क्वॉड-कोर प्रोसेसर दिया गया है. कंपनी ने प्रोसेसर के नाम का खुलासा नहीं किया है. इसमें 1GB रैम और 16GB इंटरनल स्टोरेज है. स्टोरेज को माइक्रो-एसडी कार्ड से बढ़ाया जा सकता है.

नोकिया के इस सस्ते फोन में रियर में फ्लैश और HDR इमेजिंग सपोर्ट के साथ 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए भी फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का कैमरा है. Nokia C1 Plus में 2500mAh की बैटरी है, जो स्टैंडर्ड 5 वाट चार्जिंग सपोर्ट करती है.