6.3 इंच डिस्प्ले, 4000mAh बैटरी के साथ आया Nokia C12 Plus, कीमत और स्पेसिफिकेशन पर डालें एक नजर

Nokia ने सी सीरीज का अपना तीसरा फोन Nokia C12 Plus लॉन्च कर दिया है. फोन की कीमत 10,000 के भीतर है.

Nokia ने भारत में एक नया बजट स्मार्टफोन लॉन्च किया है. कंपनी ने C12 Plus के लॉन्च के साथ अपनी सी सीरीज का विस्तार किया है. फोन इस साल भारत में लॉन्च हुई सी सीरीज का तीसरा स्मार्टफोन है. C12 Plus से पहले कंपनी ने C12 और C12 Pro को भारत में लॉन्च किया था. Nokia C12 Plus लाइनअप में सबसे प्रीमियम पेशकश है. फोन को सिंगल स्टोरेज ऑप्शन के साथ लॉन्च किया गया है.

Nokia C12 Plus : कीमत और स्पेसिफिकेशन

Nokia C12 Plus को भारत में सिंगल 2GB रैम विकल्प के साथ लॉन्च किया गया है. फोन में 32GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है और माइक्रोएसडी कार्ड सपोर्ट दिया गया है. यूजर्स मेमोरी कार्ड के जरिए स्टोरेज को 256GB तक बढ़ा सकते हैं. भारत में फोन की कीमत 7,999 रुपये रखी गई है.

इसकी तुलना में Nokia C12 की शुरुआती कीमत 5,999 रुपये है, जबकि C12 Pro की कीमत 6,999 रुपये है. C12 प्लस को तीन कलर ऑप्शन- डार्क सियान, चारकोल और लाइट मिंट में लॉन्च किया गया है.

हार्डवेयर के मामले में यह फोन काफी हद तक अपने भाई-बहनों जैसा है. इसमें कर्व्ड फ्रेम और बॉडी है. पिछला पैनल प्लास्टिक से बना है. सिंगल रियर कैमरा सेटअप के लिए इसमें थोड़ा अंडाकार आकार का कैमरा मॉड्यूल है. एलईडी फ्लैश मॉड्यूल के साथ 8MP का रियर कैमरा सेंसर है.

सेल्फी के लिए C12 Plus में 5MP का फ्रंट कैमरा सेंसर है. फ्रंट कैमरे को डिस्प्ले के टॉप सेंटर पर वाटर-ड्रॉप नॉच के अंदर रखा गया है. C12 प्लस में 720 x 1512 पिक्सल के एचडी + रिजॉल्यूशन के साथ 6.3 इंच का आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले है. स्टैंडर्ड 60Hz रिफ्रेश रेट है. टॉप और साइड बेजल काफी पतले हैं, वहीं चिन बेजल काफी मोटा है.

हुड के तहत, C12 प्लस में एक UniSoc SC9863A1 है, जो बाजार में उपलब्ध सबसे शुरुआती स्तर के SoCs में से एक है. SoC को 2GB रैम और 32GB स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है. इसका मतलब यह भी है कि C12 प्लस केवल आउट ऑफ द बॉक्स Android 12 Go वर्जन को सपोर्ट करता है.

फोन अपने भाई-बहनों की तुलना में बड़ी बैटरी भी पैक करता है. हुड के नीचे 4000mAh की बैटरी है. फोन माइक्रोएसडी 2.0 पोर्ट के जरिए 10W चार्जिंग को सपोर्ट करता है.

डिवाइस में फिंगरप्रिंट स्कैनर की सुविधा नहीं है, लेकिन आपको 3.5 मिमी हेडफोन जैक, एक स्पीकर, और ब्लूटूथ 5.2 और वाई-फाई 802.11b/g/n के लिए समर्थन मिलता है. अपने मूल्य टैग के साथ, C12 प्लस भारत में कुछ बजट स्मार्टफोन जैसे Moto E13, Redmi A1, POCO C50, Realme C30s, Realme Narzo 50i, आदि के साथ प्रतिस्पर्धा करता है.