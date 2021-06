Nokia C20 Plus को लेकर पिछले काफी समय से खबरें सामने आ रही है. वहीं अब HMD Global ने आधिकारि​क तौर पर पुष्टि कर दी है कि अपकमिंग स्मार्टफोन चीन में 11 जून को लॉन्च किया जाएगा. फिलहाल कंपनी अपने लो बजट रेंज स्मार्टफोन Nokia C20 Plus को केवल चीन में ही लॉन्च करेगी. लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही यह अन्य देशों में भी दस्तक देगा. बता दें कि लो बजट रेंज में यह स्मार्टफोन बाजार में Realme और Redmi के कई स्मार्टफोन को टक्कर दे सकता है. Also Read - साल 2025 तक भारत में 90 करोड़ एक्टिव इंटरनेट यूजर्स होंगे : रिपोर्ट

हालांकि, कंपनी ने अभी तक Nokia C20 Plus स्मार्टफोन के फीचर्स का खुलासा नहीं किया है. लेकिन पोस्टर के माध्यम से इसकी इमेज सामने आई है. इस स्मार्टफोन के बैक पैनल में सर्कुलर कैमरा डिजाइन दिया गया है जो कि ड्यूल लेंस के साथ है और इसमें एलईडी फ्लैश भी मौजूद है. फोन में 3.5mm हेडफोन जैक, राइट साइड में पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर दिए गए हैं.

Nokia C20 Plus को लेकर अब तक सामने आई लीक्स के अनुसार इस स्मार्टफोन को UNISOC प्रोसेसर पर पेश किया जाएगा. यह एंड्राइड 10 गो एडिशन पर आधारित होगा. इस स्मार्टफोन में पावर बैकअप के लिए 5000mAh की दमदार बैटरी दी जाएगी. हालांकि, अभी तक इसके फ्रंट कैमरे और डिस्प्ले का खुलासा नहीं किया गया है. लेकिन लीक्स के मुताबिक इसमें ड्यूल रियर कैमरा सेटअप उपलब्ध होगा.