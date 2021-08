HMD Global ने भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Nokia C20 Plus लॉन्च कर दिया है. यह कंपनी को मोस्ट अर्फोडेबल स्मार्टफोन है और इसे भारत से पहले पिछले दिनों चीन में पेश किया जा चुका है. इस स्मार्टफोन की मुख्य खासियत ​इसकी बैटरी है जो कि सिंगल चार्ज में दो दिनों की बैटरी लाइफ देने में सक्षम है. यानि एक बार चार्ज करने के बाद आप दो दिनों तक आराम से इस स्मार्टफोन का उपयोग कर सकते हैं. इसके अलावा कम कीमत वाले Nokia C20 Plus के साथ आपको आकर्षक Jio ऑफर्स का भी लाभ मिलेगा. आइए जानते हैं इसकी कीमत और फीचर्स के बारे में डिटेल से.Also Read - Jio का लंबी अवधि वाला सस्ता प्लान, उठाएं अनलिमिटेड कॉलिंग और डाटा का लाभ

Nokia C20 Plus: कीमत और उपलब्धता

Nokia C20 Plus स्मार्टफोन को भारत में दो स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया गया है. इसमें 2GB + 32GB और 3GB + 32GB स्टोरेज मॉडल शामिल है, जिनकी कीमत 8,999 रुपये और 9,999 रुपये है. यह स्मार्टफोन ब्लू और ग्रे कलर वेरिएंट में उपलब्ध होगा. इसे लॉन्च के साथ ही सेल के लिए भी उपलब्ध करा दिया है. यूजर्स इसे कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के अलावा मोबाइल रिटेलर्स, रिलायंस डिजिटल और Jio आउटलेट्स से भी खरीद सकते हैं. Also Read - Infinix के अपकमिंग स्मार्टफोन के साथ Jio यूजर्स को मिलेंगे आकर्षक ऑफर्स

Nokia C20 Plus: लॉन्च ऑफर

Nokia C20 Plus को Jio ऑफर्स के साथ पेश किया गया है. इसके तहत यूजर्स स्मार्टफोन को 10,000 रुपये या फिर 10 प्रतिशत छूट के साथ खरीद सकते हैं. इसके अलावा JioExclusive प्रोग्राम के तहत यूजर्स को 4,000 रुपये का बेनिफिट भी मिलेगा. इतना ही नहीं PharmEasy पर दवाइयां लेने पर 1,000 रुपये का लाभ मिलेगा. Also Read - Realme और Redmi को टक्कर देने के लिए Nokia ने लॉन्च किया सस्ता स्मार्टफोन, कीमत 8,000 रुपये से भी कम

Nokia C20 Plus: स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स

Nokia C20 Plus में ड्यूल सिम सपोर्ट दिया गया है और यह एंड्राइड 11 गो एडिशन पर आधारित है. इसमें 6.5 इंच की एचडी+ डिस्प्ले मौजूद है जो कि 720×1,600 पिक्सल स्क्रीन रेजोल्यूशन के साथ आती है. स्मार्टफोन को octa-core Unisoc SC9863a चिपसेट पर पेश किया गया है और इसमें दी गई स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से 256GB तक एक्सपेंड किया जा सकता है.

फोटोग्राफी के लिए Nokia C20 Plus में ड्यूल रियर कैमरा सेटअप ​मौजूद है. इसका प्राइमरी सेंसर 8MP का है, जबकि एलईडी फ्लैश के साथ 2MP का डेप्थ सेंसर दिया गया है. वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए फोन में 5MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा. पावर बैकअप के लिए इसमें 4,950mAh की बैटरी दी गई है. कंपनी का दावा है कि फोन की बैटरी सिंगल चार्ज में दो दिनों का बैकअप देने में सक्षम है.