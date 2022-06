Nokia स्मार्टफोन का निमार्ण करने वाली HMD ग्लोबल कंपनी ने G सीरीज के Nokia G11 Plus स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है. 90Hz डिसप्ले और डुअल रीयर कैमरे के साथ इस फोन में तगड़ा बैटरी बैकअप है. कंपनी का दावा है कि एक बार फोन चार्ज करने के बाद इसकी बैटरी तीन दिनों तक चलेगी. Also Read - बड़ी उपलब्धि! चांद पर पहला 4G नेटवर्क लगाएंगे भारतीय मूल के विशेषज्ञ निशांत बत्रा

भारत में Nokia G11 Plus की कीमत

Nokia की ऑफिशियल वेबसाइट पर Nokia G11 Plus की कीमत को लेकर कोई खुलासा नहीं किया गया है. हालांकि यह माना जा रहा है कि Nokia G11 Plus की कीमत Nokia G11 से ज्यादा हो सकती है. AED 499 के साथ Nokia G11 को फरवरी में लॉन्च किया गया था, जिसकी कीमत 10,700 के आसपास है. Also Read - जल्द लॉन्च होने वाला है NOKIA 7.3, जानिए भारत में क्या होगी इसकी कीमत और फीचर्स

Nokia G11 Plus फोन दो कलर वेरिएंट में उपलब्ध है. चारकोल ग्रे और लेक ब्लू . हालांकि स्टोरेज के लिहाज से सिर्फ एक वेरिएंट 4GB RAM + 64GB में ही उपलब्ध है. Also Read - Nokia 5.4 Launched: 6GB रैम और 5 कैमरे वाला Nokia 5.4 लॉन्च, दो दिन तक चलेगी इसकी बैटरी

Nokia G11 Plus की खूबियां :

नोकिया जी11 प्लस का डिसप्ले 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.51-inch HD+ होगा. प्रोसेसर के बारे में फिलहाल कंपनी की तरफ से कोई खुलासा नहीं किया गया है. स्टोरेज कैपसिटी की बात करें तो 4GB RAM और 64GB स्टोरेज होगा.

कैमरा कैसा होगा:

कैमरे की बात करें तो Nokia G11 Plus डुअल रीयर कैमरा सिस्टम के साथ आ रहा है. 50-मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर और 2-मेगापिक्सल सेकेंडरी सेंसर होगा. कैमरा मोड्यूल में LED फ्लैश भी होगा. सेल्फी और वीडियो चैट के लिये Nokia G11 Plus में 8-मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा सेंसर लगा है. इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप वीडियो कॉल पर बात करते हैं या सेल्फी लेते हैं तो आपकी तस्वीर बिना फिल्टर लगाए भी खूबसूरत आएगी.

Nokia G11 Plus में 4G LTE, Wi-Fi, ब्लूटुथ , GPS/ A-GPS, USB टाइप -C और एक 3.5mm हेडफोन जैक होगा. इसके अलावा फिंगर प्रिंट सेंसर भी होगा.