Nokia G21 Launched in India: Nokia ने लंबे इंतजार के बाद आज भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Nokia G21 लॉन्च कर दिया है. इस स्मार्टफोन को बजट रेंज सेगमेंट में लॉन्च किया गया है और यह कई दमदार (Nokia G21 Price in India) फीचर्स से लैस है. इसमें वॉटरड्रॉप नॉच ​स्टाइल और बेहतर कैमरा सेटअप (Low Budget Range Smartphone) दिया गया है. कंपनी का दावा है कि फोन में उपयोग की गई बैटरी सिंगल चार्ज में तीन दिनों की बैटरी लाइफ देने में सक्षम है. आइए जानते हैं इस स्मार्टफोन की कीमत और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में डिटेल से.

Nokia G21: भारतीय कीमत और उपलब्धता

Nokia G21 स्मार्टफोन को इंडियन मार्केट में दो स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया गया है. इसके 4GB + 64GB मॉडल की कीमत 12,999 रुपये है. जबकि 6GB + 128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 14,999 रुपये है. यह स्मार्टफोन Dusk और Nordic Blue कलर वेरिएंट में उपलब्ध होगा. इसे कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के साथ ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और रिटेल स्टोर्स से खरीदा जा सकता है.

Nokia G21: स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स

Nokia G21 स्मार्टफोन एंड्राइड 11 ओएस पर आधारित है और इसमें 6.5 इंच की एचडी+ डिस्प्ले दी गई है. जो कि वॉटरड्रॉप नॉच सपोर्ट और 720×1,600 पिक्सल के स्क्रीन रेजोल्यूशन के साथ आती है. यह स्मार्टफोन octa-core Unisoc T606 प्रोसेसर पर काम करता है और इसमें फोटोग्राफी के लिए ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. फोन का मेन सेंसर 50MP का है, जबकि 2MP का मैक्रो सेंसर और 2MP का डेप्थ सेंसर मौजूद है.

इसके अलावा फोन में वीडियो कॉलिंग और सेल्फी की सुविधा के लिए यूजर्स को 8MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा. वहीं इसमें माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट भी दिया गया है जिसकी मदद से यूजर्स 512GB तक का डाटा एक्सपेंड कर सकते हैं. पावर बैकअप के लिए इस स्मार्टफोन में 5,050mAh की बैटरी दी गई है जो कि एक बार चार्ज करने में तीन दिनों का बैकअप दे सकती है.