लड़कियों के दिल पर राज करने आ रहा Nokia G42 5G का पिंक वेरिएंट, 16GB RAM और 256GB स्टोरेज से होगा लैस

Nokia ने अपने X (ट्विटर) हैंडल पर चमचमाते Nokia G42 5G के पिंक वैरिएंट हैंडसेट की झलक दिखाई है. इसे देखकर लड़कियों का रिएक्शन वाओ वाला है. डिवाइस 16GB रैम (8GB वर्चुअल रैम सहित) और 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आएगा. नोकिया ने पिछले महीने ही भारत में सो पर्पल और सो ग्रे कलर ऑप्शन में नोकिया Nokia G42 5G को लॉन्च किया था. जहां तक डिवाइस के स्पेसिफिकेशन की बात है, इसमें HD+ रेजोल्यूशन के साथ 6.56-इंच IPS LCD डिस्प्ले, 50MP ट्रिपल-कैमरा सेटअप और 8MP सेल्फी कैमरा है. हैंडसेट में 5,000mAh की बैटरी है जो 20W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है.

Nokia G42 5G की भारत में कीमत 12,599 रुपये है और यह सिंगल 6GB रैम + 128GB स्टोरेज कंफिगरेशन में आता है. भारत में लॉन्च होने वाला नया पिंक कलर मॉडल 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज से लैस होगा. इसके साथ 8 जीबी वर्चुअल रैम भी मिलेगा यानी नये वैरिएंट में कुल 16 जीबी रैम मिलेगा. वर्तमान में, यह डिवाइस सो पर्पल और सो ग्रे रंगों में खरीदने के लिए उपलब्ध है.

Experience speed and power with the Nokia G42 5G! Featuring 16GB RAM and 256GB Storage, it's coming soon to a retail store near you. Stay tuned for more details.#NokiaG42_5G #Nokiaphones #Nokiasmartphones #MoveFast pic.twitter.com/acam5Qmv86

— Nokia Mobile India (@NokiamobileIN) October 8, 2023